"الأرصاد" تصدر تنبيهاتها لـ 5 مناطق .. حالات تتواصل لمساء اليوم

تنوّعت ما بين سُحب رعديّة مُمطرة ورياح سطحيّة مُثيرة للأتربة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد 5 تنبيهات لحالات مناخية تتواصل إلى أوقات متفاوتة من مساء اليوم الأحد.

ففي مناطق: جازان وعسير ونجران "شملت نجران، حبونا، والأجزاء الغربية من المنطقة" نبّهت "الأرصاد" من سُحب رعديّة مُمطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتنتهي في التاسعة مساءً.

ونبّهت "الأرصاد" منطقتَي الشرقية والرياض من حالة نشاط في الرياح السطحيّة؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار بدأت الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى الساعة مساءً.