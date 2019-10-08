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الدفاع المدني يحذِّر من أمطار وأتربة تضرب 7 محافظات بمنطقة مكة

تشمل أضم والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وجدة وخليص وميسان

حذَّر الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة، تضرب محافظات أضم والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وجدة وخليص وميسان. ويُضاف إلى هذا نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.

ويستمر هذا التحذير حتى نهاية الحالة عند الساعة الـ12:00 بعد منتصف هذه الليلة، وذلك إثر تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

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الدفاع المدني يحذِّر من أمطار وأتربة تضرب 7 محافظات بمنطقة مكة
سبق

حذَّر الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة، تضرب محافظات أضم والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وجدة وخليص وميسان. ويُضاف إلى هذا نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.

ويستمر هذا التحذير حتى نهاية الحالة عند الساعة الـ12:00 بعد منتصف هذه الليلة، وذلك إثر تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
11:16 PM

الدفاع المدني يحذِّر من أمطار وأتربة تضرب 7 محافظات بمنطقة مكة

تشمل أضم والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وجدة وخليص وميسان

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عبدالله الراجحي - جدة
3
10,859

حذَّر الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة، تضرب محافظات أضم والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وجدة وخليص وميسان. ويُضاف إلى هذا نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.

ويستمر هذا التحذير حتى نهاية الحالة عند الساعة الـ12:00 بعد منتصف هذه الليلة، وذلك إثر تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

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