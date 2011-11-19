رئيس الهلال الأحمر: كلمة خادم الحرمين أكدت الدور الريادي للمملكة

اشتملت على دلالات مهمة تخدم الوطن والمواطن وتحقق للجميع المستقبل الزاهر

أشاد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، بمضامين الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في افتتاح أعمال العام الثالث من الدورة السابعة لمجلس الشورى التي انعقدت بمقر المجلس في الرياض، وما تضمنته من تشديد على الدور الرائد التي تمارسه السعودية على المستوى الدولي والإقليمي.

وثمن الدكتور القاسم ما جاء في الخطاب السامي الذي أكد أن المواطن السعودي هو المحرك الأساسي للتنمية في البلاد، وأن تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد ومواصلة الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد المزيد من فرص العمل هي أولوية قصوى لحكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاها الله -، بما في ذلك استكمال تطوير حوكمة أجهزة الدولة، وإعلان أي خطط للتنمية في السعودية.

وأشار الدكتور القاسم إلى أن الخطاب اشتمل على دلالات مهمة، تخدم الوطن والمواطن، وتحقق للجميع المستقبل الزاهر على جميع الأصعدة، ولاسيما في ظل المشروعات العملاقة التي تتبناها الدولة ضمن رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، التي سيكون لها أثر هائل في المستقبل القريب على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية.

ولفت الدكتور القاسم إلى أن الكلمة السامية أكدت الرسالة العظيمة الخالدة والقيم والمعالم التي تقوم عليها المملكة العربية السعودية، التي تنطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية، ولها آثارها الإيجابية في غرس مبادئ الوسطية والاعتدال والسماحة والتعايش، ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب، والتمسك بالعمل مع الحلفاء لمواجهة نزعات التدخل في شؤون الدول الداخلية وتأجيج الفتن الطائفية وزعزعة الأمن والاستقرار.

وأشاد بما تضمنته الكلمة من معالجات للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتشديد على حقوق الشعب الفلسطيني، ودعم الاستقرار للشعب السوري، والسعي إلى حل سياسي، يُخرج سوريا من أزمتها، والتطلع لاستمرار الجهود لتعزيز التعاون مع العراق، وسعي السعودية لإعادة الشرعية في اليمن، ودعم استقلاله واستقراره ووحدته.

ودعا الدكتور القاسم في ختام كلمته إلى الاستفادة من الرؤية الشاملة التي تضمنتها الكلمة السامية، سائلاً الله - عز وجل - أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين، وأن يديم عليها الأمن والرخاء والاستقرار، وأن يوفق الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - في خدمة الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية.