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المدلج رئيساً للفيصلي بالتزكية لأربع سنوات قادمة

أعلن الفيصلي عن تزكية فهد المدلج لرئاسة مجلس إدارة النادي لمدة 4 سنوات، وذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدت اليوم الجمعة.

وقال نادي الفيصلي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تمت تزكية فهد المدلج رئيساً لمجلس الإدارة وعضوية كل من عبدالله الضاوي ومدلج إبراهيم اللعبون ووائل المدلج وضاوي الضاوي وبندر العتيبي ومساعد المويس وعبدالكريم أبانمي.

وكانت قد عقدت مساء اليوم الجمعة الجمعية العمومية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة المجمعة محمد بن عبدالله الهداب وأعضاء لجنة الانتخابات بالهيئة العامة للرياضة سعيد بن بلال الربيعان وتركي بن مسفر الدوسري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المدلج رئيساً للفيصلي بالتزكية لأربع سنوات قادمة
سبق

أعلن الفيصلي عن تزكية فهد المدلج لرئاسة مجلس إدارة النادي لمدة 4 سنوات، وذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدت اليوم الجمعة.

وقال نادي الفيصلي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تمت تزكية فهد المدلج رئيساً لمجلس الإدارة وعضوية كل من عبدالله الضاوي ومدلج إبراهيم اللعبون ووائل المدلج وضاوي الضاوي وبندر العتيبي ومساعد المويس وعبدالكريم أبانمي.

وكانت قد عقدت مساء اليوم الجمعة الجمعية العمومية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة المجمعة محمد بن عبدالله الهداب وأعضاء لجنة الانتخابات بالهيئة العامة للرياضة سعيد بن بلال الربيعان وتركي بن مسفر الدوسري.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
09:52 PM

المدلج رئيساً للفيصلي بالتزكية لأربع سنوات قادمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الفيصلي عن تزكية فهد المدلج لرئاسة مجلس إدارة النادي لمدة 4 سنوات، وذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدت اليوم الجمعة.

وقال نادي الفيصلي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تمت تزكية فهد المدلج رئيساً لمجلس الإدارة وعضوية كل من عبدالله الضاوي ومدلج إبراهيم اللعبون ووائل المدلج وضاوي الضاوي وبندر العتيبي ومساعد المويس وعبدالكريم أبانمي.

وكانت قد عقدت مساء اليوم الجمعة الجمعية العمومية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة المجمعة محمد بن عبدالله الهداب وأعضاء لجنة الانتخابات بالهيئة العامة للرياضة سعيد بن بلال الربيعان وتركي بن مسفر الدوسري.

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