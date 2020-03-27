اسم بضائعهم "كورونا".. سقوط عصابة تستغل حظر التجول بمصر لترويج المخدرات

على طريق "إسماعيلية الصحراوية" كانت قوات الأمن حاضرة.. سيارة واعتراف وإحالة

ألقت الشرطة المصرية، القبض على تشكيل عصابي استغل حالة حظر التجول المفروضة ضمن الإجراءات الوقائية لتطويق "كورونا"، من أجل تكثيف نشاطاتهم الإجرامية وترويج المخدرات.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية، فإن الشرطة أوقفت التشكيل العصابي المؤلف من خمسة أشخاص؛ حيث أدلوا باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة، عن تخصص نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، حيث أكدوا أنهم استغلوا حالة الحظر التي تشهدها البلاد، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت اعترافات عناصر التشكيل العصابي أمام النيابة المصرية، قيامهم بزيادة نشاطهم الإجرامي في ترويج المواد المخدرة، حيث أطلقوا على بضاعتهم اسم "كورونا".

وأشارت مباحث العاصمة، إلى أنها تلقت إخطارًا مفاده أنه وخلال مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ لملاحظة الحالة الأمنية بطريق "مصر-إسماعيلية الصحراوي" بدائرة قسم شرطة الشروق، تمكنوا من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، حال استقلالهما سيارة قيادة الأول بدائرة القسم وبحوزتهما كمية من 250 غرامًا من المخدرات، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، والهاتفين للاتصال بعملائهم.

وأمرت النيابة العامة المصرية، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات بشأن الواقعة.

