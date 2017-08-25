خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 194 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و7 حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 286735، من ضمنهم 236228 حالة تم شفاؤها، و16683 حالة وفاة.
سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و7 حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 286735، من ضمنهم 236228 حالة تم شفاؤها، و16683 حالة وفاة.
سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و7 حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 286735، من ضمنهم 236228 حالة تم شفاؤها، و16683 حالة وفاة.
سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و7 حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 286735، من ضمنهم 236228 حالة تم شفاؤها، و16683 حالة وفاة.