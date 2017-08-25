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"الصحة": تسجيل 321 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 549 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 194 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و7 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 286735، من ضمنهم 236228 حالة تم شفاؤها، و16683 حالة وفاة.

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خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 194 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا
سبق

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و7 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 286735، من ضمنهم 236228 حالة تم شفاؤها، و16683 حالة وفاة.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
08:34 AM

خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 194 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و7 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 286735، من ضمنهم 236228 حالة تم شفاؤها، و16683 حالة وفاة.

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