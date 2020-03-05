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صافرة سعودية واسكتلندية تضبط مباراتي اليوم من دوري المحترفين

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام مباراتي اليوم من منافسات الجولة 21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حيث أسند مهمة إدارة مواجهة الشباب وضيفه العدالة لطاقم تحكيم سعودي بقيادة الدولي ماجد الشمراني، ومساعدة كل من فهد العمري كمساعد أول، وبدر الشمراني مساعد ثاني، وسلطان عكبري حكم رابع، فيما سيتولى إدارة غرفة الفيديو الحكم البرتغالي برونو بايكسو وبمساعدة الحكم السعودي محمد النحيت.

فيما يتولى قيادة مباراة الحزم مع الاتحاد طاقم اسكتلندي مؤلف من بوبي مادين حكم ساحة وفرانسيس كونور حكم مساعد أول، وديفيد مولفاني مساعد ثانٍ، والحكم السعودي خالد طريس حكم رابع، أما مهمة إدارة غرفة الفار ستكون بقيادة الصربي سرديان يوفانو فيتش، وبمساعدة من السعودي محمد البريدي.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صافرة سعودية واسكتلندية تضبط مباراتي اليوم من دوري المحترفين
سبق

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام مباراتي اليوم من منافسات الجولة 21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حيث أسند مهمة إدارة مواجهة الشباب وضيفه العدالة لطاقم تحكيم سعودي بقيادة الدولي ماجد الشمراني، ومساعدة كل من فهد العمري كمساعد أول، وبدر الشمراني مساعد ثاني، وسلطان عكبري حكم رابع، فيما سيتولى إدارة غرفة الفيديو الحكم البرتغالي برونو بايكسو وبمساعدة الحكم السعودي محمد النحيت.

فيما يتولى قيادة مباراة الحزم مع الاتحاد طاقم اسكتلندي مؤلف من بوبي مادين حكم ساحة وفرانسيس كونور حكم مساعد أول، وديفيد مولفاني مساعد ثانٍ، والحكم السعودي خالد طريس حكم رابع، أما مهمة إدارة غرفة الفار ستكون بقيادة الصربي سرديان يوفانو فيتش، وبمساعدة من السعودي محمد البريدي.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
03:03 PM

صافرة سعودية واسكتلندية تضبط مباراتي اليوم من دوري المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام مباراتي اليوم من منافسات الجولة 21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حيث أسند مهمة إدارة مواجهة الشباب وضيفه العدالة لطاقم تحكيم سعودي بقيادة الدولي ماجد الشمراني، ومساعدة كل من فهد العمري كمساعد أول، وبدر الشمراني مساعد ثاني، وسلطان عكبري حكم رابع، فيما سيتولى إدارة غرفة الفيديو الحكم البرتغالي برونو بايكسو وبمساعدة الحكم السعودي محمد النحيت.

فيما يتولى قيادة مباراة الحزم مع الاتحاد طاقم اسكتلندي مؤلف من بوبي مادين حكم ساحة وفرانسيس كونور حكم مساعد أول، وديفيد مولفاني مساعد ثانٍ، والحكم السعودي خالد طريس حكم رابع، أما مهمة إدارة غرفة الفار ستكون بقيادة الصربي سرديان يوفانو فيتش، وبمساعدة من السعودي محمد البريدي.

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