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كراني ينبّه من كتلة هوائية حارة على وسط المملكة: العظمى 50 مئوية ظلاً

قال مغرّداً: يتحوّل محورها للشرق تجنبوا أشعة الشمس لتجنب ضرباتها

نبّه خبير الأرصاد حسن كراني؛ من تدفق كتلة هوائية حارة تؤثر في وسط المملكة تبلغ خلالها درجات الحرارة العظمى في الظل 50 درجة مئوية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": (تنبيه) 1- كتلة هوائية ساخنة على القارة الهندية يتحول محورها للعراق بحرارة عظمى 48 - 52 م في الظل.

2- أخرى، على وسط المملكة يتحول محورها للشرق بحرارة عظمى للغد 47 - 50 م في الظل.

3- جنوب أوروبا ووسطها تحت تأثير (فقاعة الصحراء) بحرارة عظمى تتخطى 44 م في الظل.. تجنبوا الشمس لتجنب ضرباتها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، خاصة الأجزاء الشرقية منها، كذلك على منطقتَي الجوف والحدود الشمالية.

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كراني ينبّه من كتلة هوائية حارة على وسط المملكة: العظمى 50 مئوية ظلاً
سبق

نبّه خبير الأرصاد حسن كراني؛ من تدفق كتلة هوائية حارة تؤثر في وسط المملكة تبلغ خلالها درجات الحرارة العظمى في الظل 50 درجة مئوية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": (تنبيه) 1- كتلة هوائية ساخنة على القارة الهندية يتحول محورها للعراق بحرارة عظمى 48 - 52 م في الظل.

2- أخرى، على وسط المملكة يتحول محورها للشرق بحرارة عظمى للغد 47 - 50 م في الظل.

3- جنوب أوروبا ووسطها تحت تأثير (فقاعة الصحراء) بحرارة عظمى تتخطى 44 م في الظل.. تجنبوا الشمس لتجنب ضرباتها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، خاصة الأجزاء الشرقية منها، كذلك على منطقتَي الجوف والحدود الشمالية.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
08:41 AM

كراني ينبّه من كتلة هوائية حارة على وسط المملكة: العظمى 50 مئوية ظلاً

قال مغرّداً: يتحوّل محورها للشرق تجنبوا أشعة الشمس لتجنب ضرباتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,871

نبّه خبير الأرصاد حسن كراني؛ من تدفق كتلة هوائية حارة تؤثر في وسط المملكة تبلغ خلالها درجات الحرارة العظمى في الظل 50 درجة مئوية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": (تنبيه) 1- كتلة هوائية ساخنة على القارة الهندية يتحول محورها للعراق بحرارة عظمى 48 - 52 م في الظل.

2- أخرى، على وسط المملكة يتحول محورها للشرق بحرارة عظمى للغد 47 - 50 م في الظل.

3- جنوب أوروبا ووسطها تحت تأثير (فقاعة الصحراء) بحرارة عظمى تتخطى 44 م في الظل.. تجنبوا الشمس لتجنب ضرباتها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، خاصة الأجزاء الشرقية منها، كذلك على منطقتَي الجوف والحدود الشمالية.

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