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"وافي" يعتمد القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة

ضمن جهود اللجنة لتعزيز نمو القطاع العقاري وزيادة موثوقيّته

اعتمدت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة.

جاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التي اتخذتها اللجنة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع العاملين في السوق العقاري، ولتوضيح الالتزامات وحفظ حقوق جميع الأطراف ورفع مستوى الثقة والشفافية في القطاع.

وقالت اللجنة: القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة تهدف إلى تنظيم نشاط التأجير على الخارطة بشكل كامل، وتحفيز شركات التطوير العقاري للاستثمار في النشاط من خلال تقليل التكاليف بالاستفادة من التدفقات النقدية للصرف على المشاريع وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى توفير الأدوات القانونية التي تحمي حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

وتنصّ القواعد المنظّمة لترخيص التأجير على الخارطة على عددٍ من القرارات التي من شأنها تنظيم القطاع، ومن ذلك حظر مزاولة نشاط التأجير على الخارطة دون الحصول على التراخيص اللازمة من "وافي"، ومنع التأجير على الخارطة للوحدات غير مكتملة البناء أو لم تُنشأ بعد، والوحدات التي يتم تطويرها بأنماط ونماذج متعددة دون الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة نشاط التأجير على الخارطة من اللجنة، إضافة إلى منع تسويقها أو الإعلان عنها أو عرضها في معارض إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

من جهته قال رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد: اعتماد اللجنة للقواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة سيسهم في تطوير منظومة القطاع العقاري وزيادة قنوات الاستثمار فيه بالشراكة مع العديد من المطورين العقاريين المعتمدين والمكاتب الاستشارية القانونية والهندسية والتمويلية؛ ما يدعم إجراءات الأمان والالتزام وفق ما تقتضيه ضوابط البيع والتأجير للوحدات العقارية على الخارطة.

يُذكر أن برنامج البيع على الخارطة "وافي" يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها "سكنية - تجارية - استثمارية - مكتبية - خدمية - صناعية - سياحية"، ورخصة بيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة، ورخص تسويق الوحدات العقارية الداخلية والخارجية على الخارطة، ورخصة عرض الوحدات العقارية الداخلية والخارجية على الخارطة، وكذلك رخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، وغيرها من الرخص المتعلقة بالنشاط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وافي" يعتمد القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة
سبق

اعتمدت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة.

جاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التي اتخذتها اللجنة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع العاملين في السوق العقاري، ولتوضيح الالتزامات وحفظ حقوق جميع الأطراف ورفع مستوى الثقة والشفافية في القطاع.

وقالت اللجنة: القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة تهدف إلى تنظيم نشاط التأجير على الخارطة بشكل كامل، وتحفيز شركات التطوير العقاري للاستثمار في النشاط من خلال تقليل التكاليف بالاستفادة من التدفقات النقدية للصرف على المشاريع وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى توفير الأدوات القانونية التي تحمي حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

وتنصّ القواعد المنظّمة لترخيص التأجير على الخارطة على عددٍ من القرارات التي من شأنها تنظيم القطاع، ومن ذلك حظر مزاولة نشاط التأجير على الخارطة دون الحصول على التراخيص اللازمة من "وافي"، ومنع التأجير على الخارطة للوحدات غير مكتملة البناء أو لم تُنشأ بعد، والوحدات التي يتم تطويرها بأنماط ونماذج متعددة دون الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة نشاط التأجير على الخارطة من اللجنة، إضافة إلى منع تسويقها أو الإعلان عنها أو عرضها في معارض إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

من جهته قال رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد: اعتماد اللجنة للقواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة سيسهم في تطوير منظومة القطاع العقاري وزيادة قنوات الاستثمار فيه بالشراكة مع العديد من المطورين العقاريين المعتمدين والمكاتب الاستشارية القانونية والهندسية والتمويلية؛ ما يدعم إجراءات الأمان والالتزام وفق ما تقتضيه ضوابط البيع والتأجير للوحدات العقارية على الخارطة.

يُذكر أن برنامج البيع على الخارطة "وافي" يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها "سكنية - تجارية - استثمارية - مكتبية - خدمية - صناعية - سياحية"، ورخصة بيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة، ورخص تسويق الوحدات العقارية الداخلية والخارجية على الخارطة، ورخصة عرض الوحدات العقارية الداخلية والخارجية على الخارطة، وكذلك رخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، وغيرها من الرخص المتعلقة بالنشاط.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
04:57 PM

"وافي" يعتمد القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة

ضمن جهود اللجنة لتعزيز نمو القطاع العقاري وزيادة موثوقيّته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اعتمدت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة.

جاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التي اتخذتها اللجنة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع العاملين في السوق العقاري، ولتوضيح الالتزامات وحفظ حقوق جميع الأطراف ورفع مستوى الثقة والشفافية في القطاع.

وقالت اللجنة: القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة تهدف إلى تنظيم نشاط التأجير على الخارطة بشكل كامل، وتحفيز شركات التطوير العقاري للاستثمار في النشاط من خلال تقليل التكاليف بالاستفادة من التدفقات النقدية للصرف على المشاريع وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى توفير الأدوات القانونية التي تحمي حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

وتنصّ القواعد المنظّمة لترخيص التأجير على الخارطة على عددٍ من القرارات التي من شأنها تنظيم القطاع، ومن ذلك حظر مزاولة نشاط التأجير على الخارطة دون الحصول على التراخيص اللازمة من "وافي"، ومنع التأجير على الخارطة للوحدات غير مكتملة البناء أو لم تُنشأ بعد، والوحدات التي يتم تطويرها بأنماط ونماذج متعددة دون الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة نشاط التأجير على الخارطة من اللجنة، إضافة إلى منع تسويقها أو الإعلان عنها أو عرضها في معارض إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

من جهته قال رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد: اعتماد اللجنة للقواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة سيسهم في تطوير منظومة القطاع العقاري وزيادة قنوات الاستثمار فيه بالشراكة مع العديد من المطورين العقاريين المعتمدين والمكاتب الاستشارية القانونية والهندسية والتمويلية؛ ما يدعم إجراءات الأمان والالتزام وفق ما تقتضيه ضوابط البيع والتأجير للوحدات العقارية على الخارطة.

يُذكر أن برنامج البيع على الخارطة "وافي" يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها "سكنية - تجارية - استثمارية - مكتبية - خدمية - صناعية - سياحية"، ورخصة بيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة، ورخص تسويق الوحدات العقارية الداخلية والخارجية على الخارطة، ورخصة عرض الوحدات العقارية الداخلية والخارجية على الخارطة، وكذلك رخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، وغيرها من الرخص المتعلقة بالنشاط.

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