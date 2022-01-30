"الراجحي" يستعرض توطين عدد من الوظائف مع اللجنة الوطنية اللوجستية

في اجتماع ضمن خطط الوزارة وسعيها الدائم لمواءمة قراراتها مع القطاع الخاص

عقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الوطنية اللوجستية بالمملكة، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي اتحاد الغرف السعودية.

وناقش الاجتماع عددًا من المحاور، مثل: دور اللجنة وأهدافها، وبرنامج نطاقات المطور وتأثيره على القطاع اللوجستي، إضافة إلى وضع آلية للعمل المشترك بين الوزارة واللجنة للحصول على المعلومات وتوطين الوظائف المستهدفة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطط الوزارة وسعيها الدائم لمواءمة قراراتها مع القطاع الخاص؛ لمساعدة المنشآت على النمو والتوسع ووضع الحلول لكل المعوقات التي تواجهها في سوق العمل.