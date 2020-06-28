فتح باب التسجيل لحملة الثانوية بكلية الملك خالد العسكرية.. الثلاثاء

عبر الموقع الإلكتروني للقبول بها

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية عن فتح باب التسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة من خلال الرابط الإلكتروني: (https://www.kkmar.gov.sa/KKRS/FrmRegStatus.aspx).



وحددت "اللجنة" موعد استقبال الطلبات بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 09-11-1441 هـ الموافق 30-06-2020 م وحتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم الأحد 14-11-1441 هـ الموافق 05-07-2020 م، وذلك على مدار الأربع والعشرين ساعة.