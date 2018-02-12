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خلافات السر تظهر للعلن.. روسيا تتهم تركيا بالإخلال بالتزاماتها في شمال سوريا

"بيسكوف" شدد على أن الهجمات في إدلب غير مقبولة

اتهم الكرملين، اليوم الأربعاء، تركيا بعدم الالتزام بالاتفاقات التي أبرمتها مع روسيا؛ لتحييد المتشددين في محافظة إدلب السورية.

ذكر المتحدث باسم "الكرملين" ديمتري بيسكوف، أن موسكو لا تزال ملتزمة بالاتفاقات مع أنقرة، لكنها تعتبر أن الهجمات في إدلب غير مقبولة، وتتنافى مع الاتفاق مع أنقرة، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار "بيسكوف" إلى أن الهجمات على قوات النظام السوري وروسيا مستمرة في المنطقة.

ويعد اتهام "الكرملين" أول إظهار للخلافات بين الجانبين حول تطبيق اتفاقهما للتنسيق في شمال سوريا.

تركيا ديمتري بيسكوف محافظة إدلب السورية

الرئيسية/ أخبار العالم

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خلافات السر تظهر للعلن.. روسيا تتهم تركيا بالإخلال بالتزاماتها في شمال سوريا
سبق

اتهم الكرملين، اليوم الأربعاء، تركيا بعدم الالتزام بالاتفاقات التي أبرمتها مع روسيا؛ لتحييد المتشددين في محافظة إدلب السورية.

ذكر المتحدث باسم "الكرملين" ديمتري بيسكوف، أن موسكو لا تزال ملتزمة بالاتفاقات مع أنقرة، لكنها تعتبر أن الهجمات في إدلب غير مقبولة، وتتنافى مع الاتفاق مع أنقرة، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار "بيسكوف" إلى أن الهجمات على قوات النظام السوري وروسيا مستمرة في المنطقة.

ويعد اتهام "الكرملين" أول إظهار للخلافات بين الجانبين حول تطبيق اتفاقهما للتنسيق في شمال سوريا.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
03:01 PM

خلافات السر تظهر للعلن.. روسيا تتهم تركيا بالإخلال بالتزاماتها في شمال سوريا

"بيسكوف" شدد على أن الهجمات في إدلب غير مقبولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهم الكرملين، اليوم الأربعاء، تركيا بعدم الالتزام بالاتفاقات التي أبرمتها مع روسيا؛ لتحييد المتشددين في محافظة إدلب السورية.

ذكر المتحدث باسم "الكرملين" ديمتري بيسكوف، أن موسكو لا تزال ملتزمة بالاتفاقات مع أنقرة، لكنها تعتبر أن الهجمات في إدلب غير مقبولة، وتتنافى مع الاتفاق مع أنقرة، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار "بيسكوف" إلى أن الهجمات على قوات النظام السوري وروسيا مستمرة في المنطقة.

ويعد اتهام "الكرملين" أول إظهار للخلافات بين الجانبين حول تطبيق اتفاقهما للتنسيق في شمال سوريا.

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