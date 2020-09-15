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"التنمية الاجتماعية" يحقق نمواً قياسياً بنسبة 187% في تمويل المنشآت

بقيمة تفوق الـ 1.8 مليار ريال

حقق بنك التنمية الاجتماعية نمواً قياسياً بنسبة 187% في تمويل المنشآت بقيمة تفوق الـ 1.8 مليار ريال.

جاء إعلان ذلك خلال عقد مجلس إدارة البنك اجتماعه الثالث للعام المالي 2020م، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عبر الاتصال المرئي بحضور أعضاء المجلس الدكتور خالد بن إبراهيم أبا الخيل، نبيل بن عبدالله المبارك، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، عبدالعزيز بن صالح الربدي، الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة، ونبيل بن داود الحوشان، الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البشر، المهندس غازي بن ظافر الشهراني، والأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد.

واستهل المجلس أعماله باستعراض جهود البنك في تنفيذ مبادرات التحفيز التي أطلقها للتخفيف من الآثار المترتبة من الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وما تحقق منها حتى نهاية شهر أغسطس 2020م، حيث تمت مناقشة أداء نشاط تمويل المنشآت والذي سجل بدوره نمواً قياسياً بنسبة 187% عن العام الماضي وبقيمة فاقت 1.8 مليار ريال، متجاوزاً التمويل الاجتماعي لأول مره في تاريخه.

وقد استفاد من هذا النمو أكثر من 1900 منشأة بنهاية أغسطس من العام الحالي، عزز ذلك إطلاق البنك لعدد من المنتجات النوعية والمتخصصة في هذا المجال (منتج تمويل الرعاية الصحية، منتج رأس المال العامل، منتج التمويل البديل)، كما تم التطرق لجهود البنك في التخفيف على ملاك المنشآت الممولة منه جراء تفشي فيروس كورونا، وذلك بتأجيل السداد لأكثر من 12 ألف منشأة ممولة بقيمة 300 مليون ريال، إيماناً منه بالمحافظة على استدامة مشاريعهم وضمان استقرار موظفيهم.

واستعرض المجلس أداء البنك في نشاط تمويل العمل الحر، وما شهده من توسع في هذا العام من خلال إطلاق منتج "نفاذ" وتسريع إجراءات تقديم منتج النقل التشاركي، ليصل عدد المستفيدين لأكثر من 7 آلاف مستفيد، بقيمة تجاوزت 420 مليون ريال، بالإضافة إلى التطرق لجهود البنك في تمويل الأسر المنتجة والذي استفادت منه 10 آلاف أسرة منتجة من قروض تمويلية بقيمة بلغت 150 مليون ريال، كما شمل عرض الأداء نشاط التمويل الاجتماعي والذي تم رفع مستهدفاته تجاوباً لظروف الجائحة للتيسير على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، حيث تم تمويل 25 ألف مستفيد بقيمة تجاوزت 1.3 مليار ريال.

بعد ذلك استعرض المجلس جهود البنك في تعزيز ثقافة الادخار والوعي المالي حيث تم فتح 11 ألف حساب ادخاري جديد بالتعاون مع شركاء البنك من المصارف والبنوك التجارية، كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها اعتماد القوائم المالية للبنك والصندوق الخيري الاجتماعي لعام 2019 واتخاذ المجلس ما يلزم حيالها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التنمية الاجتماعية" يحقق نمواً قياسياً بنسبة 187% في تمويل المنشآت
سبق

حقق بنك التنمية الاجتماعية نمواً قياسياً بنسبة 187% في تمويل المنشآت بقيمة تفوق الـ 1.8 مليار ريال.

جاء إعلان ذلك خلال عقد مجلس إدارة البنك اجتماعه الثالث للعام المالي 2020م، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عبر الاتصال المرئي بحضور أعضاء المجلس الدكتور خالد بن إبراهيم أبا الخيل، نبيل بن عبدالله المبارك، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، عبدالعزيز بن صالح الربدي، الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة، ونبيل بن داود الحوشان، الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البشر، المهندس غازي بن ظافر الشهراني، والأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد.

واستهل المجلس أعماله باستعراض جهود البنك في تنفيذ مبادرات التحفيز التي أطلقها للتخفيف من الآثار المترتبة من الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وما تحقق منها حتى نهاية شهر أغسطس 2020م، حيث تمت مناقشة أداء نشاط تمويل المنشآت والذي سجل بدوره نمواً قياسياً بنسبة 187% عن العام الماضي وبقيمة فاقت 1.8 مليار ريال، متجاوزاً التمويل الاجتماعي لأول مره في تاريخه.

وقد استفاد من هذا النمو أكثر من 1900 منشأة بنهاية أغسطس من العام الحالي، عزز ذلك إطلاق البنك لعدد من المنتجات النوعية والمتخصصة في هذا المجال (منتج تمويل الرعاية الصحية، منتج رأس المال العامل، منتج التمويل البديل)، كما تم التطرق لجهود البنك في التخفيف على ملاك المنشآت الممولة منه جراء تفشي فيروس كورونا، وذلك بتأجيل السداد لأكثر من 12 ألف منشأة ممولة بقيمة 300 مليون ريال، إيماناً منه بالمحافظة على استدامة مشاريعهم وضمان استقرار موظفيهم.

واستعرض المجلس أداء البنك في نشاط تمويل العمل الحر، وما شهده من توسع في هذا العام من خلال إطلاق منتج "نفاذ" وتسريع إجراءات تقديم منتج النقل التشاركي، ليصل عدد المستفيدين لأكثر من 7 آلاف مستفيد، بقيمة تجاوزت 420 مليون ريال، بالإضافة إلى التطرق لجهود البنك في تمويل الأسر المنتجة والذي استفادت منه 10 آلاف أسرة منتجة من قروض تمويلية بقيمة بلغت 150 مليون ريال، كما شمل عرض الأداء نشاط التمويل الاجتماعي والذي تم رفع مستهدفاته تجاوباً لظروف الجائحة للتيسير على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، حيث تم تمويل 25 ألف مستفيد بقيمة تجاوزت 1.3 مليار ريال.

بعد ذلك استعرض المجلس جهود البنك في تعزيز ثقافة الادخار والوعي المالي حيث تم فتح 11 ألف حساب ادخاري جديد بالتعاون مع شركاء البنك من المصارف والبنوك التجارية، كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها اعتماد القوائم المالية للبنك والصندوق الخيري الاجتماعي لعام 2019 واتخاذ المجلس ما يلزم حيالها.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
07:29 PM

"التنمية الاجتماعية" يحقق نمواً قياسياً بنسبة 187% في تمويل المنشآت

بقيمة تفوق الـ 1.8 مليار ريال

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هادي العصيمي - الرياض
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حقق بنك التنمية الاجتماعية نمواً قياسياً بنسبة 187% في تمويل المنشآت بقيمة تفوق الـ 1.8 مليار ريال.

جاء إعلان ذلك خلال عقد مجلس إدارة البنك اجتماعه الثالث للعام المالي 2020م، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عبر الاتصال المرئي بحضور أعضاء المجلس الدكتور خالد بن إبراهيم أبا الخيل، نبيل بن عبدالله المبارك، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، عبدالعزيز بن صالح الربدي، الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة، ونبيل بن داود الحوشان، الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البشر، المهندس غازي بن ظافر الشهراني، والأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد.

واستهل المجلس أعماله باستعراض جهود البنك في تنفيذ مبادرات التحفيز التي أطلقها للتخفيف من الآثار المترتبة من الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وما تحقق منها حتى نهاية شهر أغسطس 2020م، حيث تمت مناقشة أداء نشاط تمويل المنشآت والذي سجل بدوره نمواً قياسياً بنسبة 187% عن العام الماضي وبقيمة فاقت 1.8 مليار ريال، متجاوزاً التمويل الاجتماعي لأول مره في تاريخه.

وقد استفاد من هذا النمو أكثر من 1900 منشأة بنهاية أغسطس من العام الحالي، عزز ذلك إطلاق البنك لعدد من المنتجات النوعية والمتخصصة في هذا المجال (منتج تمويل الرعاية الصحية، منتج رأس المال العامل، منتج التمويل البديل)، كما تم التطرق لجهود البنك في التخفيف على ملاك المنشآت الممولة منه جراء تفشي فيروس كورونا، وذلك بتأجيل السداد لأكثر من 12 ألف منشأة ممولة بقيمة 300 مليون ريال، إيماناً منه بالمحافظة على استدامة مشاريعهم وضمان استقرار موظفيهم.

واستعرض المجلس أداء البنك في نشاط تمويل العمل الحر، وما شهده من توسع في هذا العام من خلال إطلاق منتج "نفاذ" وتسريع إجراءات تقديم منتج النقل التشاركي، ليصل عدد المستفيدين لأكثر من 7 آلاف مستفيد، بقيمة تجاوزت 420 مليون ريال، بالإضافة إلى التطرق لجهود البنك في تمويل الأسر المنتجة والذي استفادت منه 10 آلاف أسرة منتجة من قروض تمويلية بقيمة بلغت 150 مليون ريال، كما شمل عرض الأداء نشاط التمويل الاجتماعي والذي تم رفع مستهدفاته تجاوباً لظروف الجائحة للتيسير على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، حيث تم تمويل 25 ألف مستفيد بقيمة تجاوزت 1.3 مليار ريال.

بعد ذلك استعرض المجلس جهود البنك في تعزيز ثقافة الادخار والوعي المالي حيث تم فتح 11 ألف حساب ادخاري جديد بالتعاون مع شركاء البنك من المصارف والبنوك التجارية، كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها اعتماد القوائم المالية للبنك والصندوق الخيري الاجتماعي لعام 2019 واتخاذ المجلس ما يلزم حيالها.

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