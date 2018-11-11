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فتح باب القبول والتسجيل بالمعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي

للحاصلين على شهادة إتمام الصف الأول الثانوي أو الكفاءة المتوسطة

بدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الدوادمي اليوم, استقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بالبرامج التدريبية للفصل التدريبي الثاني للعام 1439هـ/1440هـ , وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa أو بزيارة مقر المعهد على طريق الملك عبدالعزيز.

وأوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي المهندس سعد الروقي, أن القبول في المعهد سيكون في أقسام الكهرباء والتبريد والتكييف والحاسب الآلي, والمحركات والمركبات.

واشترط المعهد في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الصف الأول الثانوي أو الكفاءة المتوسطة, وأن يكون لائقاً طبياً للتخصص المتقدم له, وأن يكون متفرغاً للتدريب, حيث يمنح المتدرب خلال فترة التدريب بالمعهد مكافأة شهرية.

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فتح باب القبول والتسجيل بالمعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي
سبق

بدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الدوادمي اليوم, استقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بالبرامج التدريبية للفصل التدريبي الثاني للعام 1439هـ/1440هـ , وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa أو بزيارة مقر المعهد على طريق الملك عبدالعزيز.

وأوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي المهندس سعد الروقي, أن القبول في المعهد سيكون في أقسام الكهرباء والتبريد والتكييف والحاسب الآلي, والمحركات والمركبات.

واشترط المعهد في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الصف الأول الثانوي أو الكفاءة المتوسطة, وأن يكون لائقاً طبياً للتخصص المتقدم له, وأن يكون متفرغاً للتدريب, حيث يمنح المتدرب خلال فترة التدريب بالمعهد مكافأة شهرية.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
08:06 PM

فتح باب القبول والتسجيل بالمعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي

للحاصلين على شهادة إتمام الصف الأول الثانوي أو الكفاءة المتوسطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدوادمي
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بدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الدوادمي اليوم, استقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بالبرامج التدريبية للفصل التدريبي الثاني للعام 1439هـ/1440هـ , وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa أو بزيارة مقر المعهد على طريق الملك عبدالعزيز.

وأوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي المهندس سعد الروقي, أن القبول في المعهد سيكون في أقسام الكهرباء والتبريد والتكييف والحاسب الآلي, والمحركات والمركبات.

واشترط المعهد في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الصف الأول الثانوي أو الكفاءة المتوسطة, وأن يكون لائقاً طبياً للتخصص المتقدم له, وأن يكون متفرغاً للتدريب, حيث يمنح المتدرب خلال فترة التدريب بالمعهد مكافأة شهرية.

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