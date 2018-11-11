واشترط المعهد في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الصف الأول الثانوي أو الكفاءة المتوسطة, وأن يكون لائقاً طبياً للتخصص المتقدم له, وأن يكون متفرغاً للتدريب, حيث يمنح المتدرب خلال فترة التدريب بالمعهد مكافأة شهرية.

وأوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي المهندس سعد الروقي, أن القبول في المعهد سيكون في أقسام الكهرباء والتبريد والتكييف والحاسب الآلي, والمحركات والمركبات.

بدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الدوادمي اليوم, استقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بالبرامج التدريبية للفصل التدريبي الثاني للعام 1439هـ/1440هـ , وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa أو بزيارة مقر المعهد على طريق الملك عبدالعزيز.

فتح باب القبول والتسجيل بالمعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-11-11 بدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الدوادمي اليوم, استقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بالبرامج التدريبية للفصل التدريبي الثاني للعام 1439هـ/1440هـ , وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa أو بزيارة مقر المعهد على طريق الملك عبدالعزيز. وأوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي المهندس سعد الروقي, أن القبول في المعهد سيكون في أقسام الكهرباء والتبريد والتكييف والحاسب الآلي, والمحركات والمركبات. واشترط المعهد في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الصف الأول الثانوي أو الكفاءة المتوسطة, وأن يكون لائقاً طبياً للتخصص المتقدم له, وأن يكون متفرغاً للتدريب, حيث يمنح المتدرب خلال فترة التدريب بالمعهد مكافأة شهرية.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440 08:06 PM

فتح باب القبول والتسجيل بالمعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي للحاصلين على شهادة إتمام الصف الأول الثانوي أو الكفاءة المتوسطة





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بدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الدوادمي اليوم, استقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بالبرامج التدريبية للفصل التدريبي الثاني للعام 1439هـ/1440هـ , وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa أو بزيارة مقر المعهد على طريق الملك عبدالعزيز.

وأوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي المهندس سعد الروقي, أن القبول في المعهد سيكون في أقسام الكهرباء والتبريد والتكييف والحاسب الآلي, والمحركات والمركبات.

واشترط المعهد في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الصف الأول الثانوي أو الكفاءة المتوسطة, وأن يكون لائقاً طبياً للتخصص المتقدم له, وأن يكون متفرغاً للتدريب, حيث يمنح المتدرب خلال فترة التدريب بالمعهد مكافأة شهرية.