"الصمعاني": العناية بالقرآن وأهله ليس مستغرباً من دولة تحمل هَم الأمة

على خلفية الاحتفال بالفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ كتاب الله

أكّد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أن الاحتفاء بالفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، يعد خطوة مباركة تأتي ضمن اهتمام القيادة الرشيدة بالأصول التي قامت عليها هذه البلاد وسط الأخذ بكل وسائل التقدم والازدهار التي بوّأت المملكة وأبناءها مكانة عالية بين الأمم سياسياً واقتصادياً وتأثيراً.

وأوضح الصمعاني؛ بمناسبة إقامة الحفل الختامي للمسابقة في دورتها الحادية والأربعين في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرّمة غداً (الأربعاء)، أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله-، بكتاب الله هو نهج راسخ ومتجدّد ليس بمستغرب من دولة تحمل هَم الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض، بوصفها قِبلة المسلمين أينما كانوا، إذ جاءت خطط المملكة التنموية بما فيها رؤيتها الطموحة 2030 حافلة بخدمة الحرمين الشريفين، وإسعاد قاصديهما والتشرف بتقديم أفضل سبل الراحة والطمأنينة لهم.

وقال: إن مثل هذه المسابقات توجِدُ جواً من التنافسية الطيبة بين شباب المسلمين وتصقلهم ليكونوا لبنة بناء فعَّالة في أوطانهم، منوهاً بدور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ وجهودها المتميزة في إقامة المسابقة وتنظيمها والسعي بكل السبل لإنجاحها وتوفير الإمكانيات اللازمة كافة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والسداد.