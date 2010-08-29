النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 987 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية

الاثنين.. خالد الفيصل يطلق ملتقى مكة  الثقافي في دورته "5"

ساهم في تحقيق استراتيجية المنطقة وتعزيز البيئة الإبداعية

يدشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، الاثنين المقبل بمقرّ الإمارة بجدة، ملتقى مكة الثقافي بعنوان "كيف نكون قدوة؟" في دورته الخامسة.

ويأتي انطلاق ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة استكمالاً للرؤية التي أطلق الملتقى لأجلها؛ إذ يسهم في تحقيق الهدف الثاني لاستراتيجية المنطقة المتمثل في "بناء الإنسان" عبر تحقيق الريادة الفكرية والثقافية والتطويرية التي تعزز البيئة الإبداعية.


ومن المقرر تحقيق هذا الهدف من خلال مبادرات وبرامج وأنشطة يشارك في تنفيذها المجتمع المدني والقطاعات الحكومية والأهلية بالمنطقة.

ويدخل الملتقى عامه الخامس ليواصل هدفه ورسالته التي انطلق من أجلها؛ حيث انطلقت أولى دوراته في العام 1438هـ، استقبل خلالها المئات من المبادرات، أثمرت عن 148 مبادرة في دورته الأولى وزادت في الدورة التالية إلى 163 مبادرة، وفي العام 1440 وصلت المبادرات إلى 171، فيما حققت العام الماضي 184 مبادرة.


وقد أسهمت جميع المبادرات في تحقيق أهداف الملتقى واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية في المنطقة لتنمية المجتمع والفرد، إلى جانب إيجاد بيئة تنافسية إبداعية محفظة لتطوير العمل الثقافي.


ويتيح الملتقى تقديم المبادرات عبر ثلاثة أنواع هي: المبادرات التحولية ويقدمها ويشرف عليها الملتقى وتقدم من جهة أو أكثر بحيث تتكامل فيها الجهود لخدمة أهداف الملتقى، إضافة إلى المبادرات المؤسسية وتقدمها الجهات الحكومية والخاصة بشكل منفرد، وكذلك مبادرات الأفراد ويقدمها الأفراد كمشاركات فردية تتمحور حول تحقيق أهداف الملتقى.

أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الاثنين.. خالد الفيصل يطلق ملتقى مكة  الثقافي في دورته "5"
سبق

يدشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، الاثنين المقبل بمقرّ الإمارة بجدة، ملتقى مكة الثقافي بعنوان "كيف نكون قدوة؟" في دورته الخامسة.

ويأتي انطلاق ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة استكمالاً للرؤية التي أطلق الملتقى لأجلها؛ إذ يسهم في تحقيق الهدف الثاني لاستراتيجية المنطقة المتمثل في "بناء الإنسان" عبر تحقيق الريادة الفكرية والثقافية والتطويرية التي تعزز البيئة الإبداعية.


ومن المقرر تحقيق هذا الهدف من خلال مبادرات وبرامج وأنشطة يشارك في تنفيذها المجتمع المدني والقطاعات الحكومية والأهلية بالمنطقة.

ويدخل الملتقى عامه الخامس ليواصل هدفه ورسالته التي انطلق من أجلها؛ حيث انطلقت أولى دوراته في العام 1438هـ، استقبل خلالها المئات من المبادرات، أثمرت عن 148 مبادرة في دورته الأولى وزادت في الدورة التالية إلى 163 مبادرة، وفي العام 1440 وصلت المبادرات إلى 171، فيما حققت العام الماضي 184 مبادرة.


وقد أسهمت جميع المبادرات في تحقيق أهداف الملتقى واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية في المنطقة لتنمية المجتمع والفرد، إلى جانب إيجاد بيئة تنافسية إبداعية محفظة لتطوير العمل الثقافي.


ويتيح الملتقى تقديم المبادرات عبر ثلاثة أنواع هي: المبادرات التحولية ويقدمها ويشرف عليها الملتقى وتقدم من جهة أو أكثر بحيث تتكامل فيها الجهود لخدمة أهداف الملتقى، إضافة إلى المبادرات المؤسسية وتقدمها الجهات الحكومية والخاصة بشكل منفرد، وكذلك مبادرات الأفراد ويقدمها الأفراد كمشاركات فردية تتمحور حول تحقيق أهداف الملتقى.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
02:04 PM

الاثنين.. خالد الفيصل يطلق ملتقى مكة  الثقافي في دورته "5"

ساهم في تحقيق استراتيجية المنطقة وتعزيز البيئة الإبداعية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
376

يدشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، الاثنين المقبل بمقرّ الإمارة بجدة، ملتقى مكة الثقافي بعنوان "كيف نكون قدوة؟" في دورته الخامسة.

ويأتي انطلاق ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة استكمالاً للرؤية التي أطلق الملتقى لأجلها؛ إذ يسهم في تحقيق الهدف الثاني لاستراتيجية المنطقة المتمثل في "بناء الإنسان" عبر تحقيق الريادة الفكرية والثقافية والتطويرية التي تعزز البيئة الإبداعية.


ومن المقرر تحقيق هذا الهدف من خلال مبادرات وبرامج وأنشطة يشارك في تنفيذها المجتمع المدني والقطاعات الحكومية والأهلية بالمنطقة.

ويدخل الملتقى عامه الخامس ليواصل هدفه ورسالته التي انطلق من أجلها؛ حيث انطلقت أولى دوراته في العام 1438هـ، استقبل خلالها المئات من المبادرات، أثمرت عن 148 مبادرة في دورته الأولى وزادت في الدورة التالية إلى 163 مبادرة، وفي العام 1440 وصلت المبادرات إلى 171، فيما حققت العام الماضي 184 مبادرة.


وقد أسهمت جميع المبادرات في تحقيق أهداف الملتقى واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية في المنطقة لتنمية المجتمع والفرد، إلى جانب إيجاد بيئة تنافسية إبداعية محفظة لتطوير العمل الثقافي.


ويتيح الملتقى تقديم المبادرات عبر ثلاثة أنواع هي: المبادرات التحولية ويقدمها ويشرف عليها الملتقى وتقدم من جهة أو أكثر بحيث تتكامل فيها الجهود لخدمة أهداف الملتقى، إضافة إلى المبادرات المؤسسية وتقدمها الجهات الحكومية والخاصة بشكل منفرد، وكذلك مبادرات الأفراد ويقدمها الأفراد كمشاركات فردية تتمحور حول تحقيق أهداف الملتقى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,280
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,549
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,769
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,030

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة