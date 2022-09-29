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الأمير الشاعر "منادي" يصدح بـ23 قصيدة في جدة احتفاء بالوطن

تضمَّنت أبياتًا للملك المؤسس ولمهندس الرؤية محمد بن سلمان

قدَّم الأمير الدكتور سعد آل سعود "منادي" 23 قصيدة متنوعة، جمعت بين القصائد الوطنية والعاطفية، وكان بينها قصيدة عن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك في الاحتفاء باليوم الوطني الـ91 الذي نظمه النادي الأدبي بجدة بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالمحافظة.

وأوضح الأمير الشاعر الدكتور سعد آل سعود في تصريح إلى "سبق" أن تفاعُل الجمهور وتنوُّعه بين مسؤولين ودبلوماسيين ساعده في التفاعل لتقديم المزيد.

وأضاف بأنه توقَّف عن الشعر منذ ما يقارب 6 أعوام؛ إذ كانت آخر أمسية له بالبحرين في عام 2015.

وألقى الشاعر قصيدة قبل الختام، تغنى فيها بأمجاد مهندس الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ وهو ما أشعل القاعة بالتصفيق، قال في مطلعها:

لا شفت أبو سلمان.. بالله قله

يا شيخ تسلم للمكارم يمينك

أنت بشبابك ماخذ المدح كله

لا شبت أجل وش باقي لمادحينك

سيف الشجاعة بالسياسة تسله

ومن لا رضي يرضيه حزمك ولينك

منهو وصل للي طموحك وصله

منهو يطول اللي تطوله يدينك

واختتم بقصيدة "عمار يا دارنا يا قبلة المسلمين".

وأعرب الأمير الشاعر عن شكره للنادي الأدبي بجدة، ولجمعية الثقافة والفنون بجدة، على إتاحتهما الفرصة لإقامة أمسيته بجدة. واعتبر الأمسية من النوع الخاص، وقد أسعدته؛ إذ أكد أنه سيعود للساحة الشعرية بعد أن أخذه الجانب الأكاديمي.

وشهدت الأمسية حضورًا نخبويًّا لافتًا من الأمراء والوزراء والمثقفين والفنانين والأدباء وبعض قناصل الدول، وحضورًا نوعيًّا من المثقفين والمثقفات والمهتمين بالشعر؛ إذ احتفى فيه الشعر بالوطن، وازدانت القاعة بحضور فارس من فرسان الشعر السعودي.

وكان مساء الشعر للأمير سعد آل سعود قد بدأ بقصيدتَين وطنيتَين، تفاعل معهما الجمهور بشكل لافت. وكانت القصيدة الأولى في المؤسس الملك عبدالعزيز بعنوان "موحد بلاد وقلوب"، ثم قصيدة في الوطن: "الزعامة لأهلها من قديم الليال".

وقدَّم بعدهما "منادي" باقة من القصائد الوجدانية، منها: "تفاحة إحساس، سافري عن عيون الحب، تفارقنا ولا تسأل مَن المخطئ، اسمحلي أكذب، سعيد وبعيد، أن ما عجبك اسمك، أنا المصباح وأنت الضيء، من غير ما تخلق للأعذار قصة، خسرتيني، أخت وحبيبة، للحين للحين ما زلتي على بالي، أحترم رغبتك".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمير الشاعر "منادي" يصدح بـ23 قصيدة في جدة احتفاء بالوطن
سبق

قدَّم الأمير الدكتور سعد آل سعود "منادي" 23 قصيدة متنوعة، جمعت بين القصائد الوطنية والعاطفية، وكان بينها قصيدة عن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك في الاحتفاء باليوم الوطني الـ91 الذي نظمه النادي الأدبي بجدة بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالمحافظة.

وأوضح الأمير الشاعر الدكتور سعد آل سعود في تصريح إلى "سبق" أن تفاعُل الجمهور وتنوُّعه بين مسؤولين ودبلوماسيين ساعده في التفاعل لتقديم المزيد.

وأضاف بأنه توقَّف عن الشعر منذ ما يقارب 6 أعوام؛ إذ كانت آخر أمسية له بالبحرين في عام 2015.

وألقى الشاعر قصيدة قبل الختام، تغنى فيها بأمجاد مهندس الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ وهو ما أشعل القاعة بالتصفيق، قال في مطلعها:

لا شفت أبو سلمان.. بالله قله

يا شيخ تسلم للمكارم يمينك

أنت بشبابك ماخذ المدح كله

لا شبت أجل وش باقي لمادحينك

سيف الشجاعة بالسياسة تسله

ومن لا رضي يرضيه حزمك ولينك

منهو وصل للي طموحك وصله

منهو يطول اللي تطوله يدينك

واختتم بقصيدة "عمار يا دارنا يا قبلة المسلمين".

وأعرب الأمير الشاعر عن شكره للنادي الأدبي بجدة، ولجمعية الثقافة والفنون بجدة، على إتاحتهما الفرصة لإقامة أمسيته بجدة. واعتبر الأمسية من النوع الخاص، وقد أسعدته؛ إذ أكد أنه سيعود للساحة الشعرية بعد أن أخذه الجانب الأكاديمي.

وشهدت الأمسية حضورًا نخبويًّا لافتًا من الأمراء والوزراء والمثقفين والفنانين والأدباء وبعض قناصل الدول، وحضورًا نوعيًّا من المثقفين والمثقفات والمهتمين بالشعر؛ إذ احتفى فيه الشعر بالوطن، وازدانت القاعة بحضور فارس من فرسان الشعر السعودي.

وكان مساء الشعر للأمير سعد آل سعود قد بدأ بقصيدتَين وطنيتَين، تفاعل معهما الجمهور بشكل لافت. وكانت القصيدة الأولى في المؤسس الملك عبدالعزيز بعنوان "موحد بلاد وقلوب"، ثم قصيدة في الوطن: "الزعامة لأهلها من قديم الليال".

وقدَّم بعدهما "منادي" باقة من القصائد الوجدانية، منها: "تفاحة إحساس، سافري عن عيون الحب، تفارقنا ولا تسأل مَن المخطئ، اسمحلي أكذب، سعيد وبعيد، أن ما عجبك اسمك، أنا المصباح وأنت الضيء، من غير ما تخلق للأعذار قصة، خسرتيني، أخت وحبيبة، للحين للحين ما زلتي على بالي، أحترم رغبتك".

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
10:31 PM

الأمير الشاعر "منادي" يصدح بـ23 قصيدة في جدة احتفاء بالوطن

تضمَّنت أبياتًا للملك المؤسس ولمهندس الرؤية محمد بن سلمان

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عبدالله الراجحي - جدة
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قدَّم الأمير الدكتور سعد آل سعود "منادي" 23 قصيدة متنوعة، جمعت بين القصائد الوطنية والعاطفية، وكان بينها قصيدة عن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك في الاحتفاء باليوم الوطني الـ91 الذي نظمه النادي الأدبي بجدة بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالمحافظة.

وأوضح الأمير الشاعر الدكتور سعد آل سعود في تصريح إلى "سبق" أن تفاعُل الجمهور وتنوُّعه بين مسؤولين ودبلوماسيين ساعده في التفاعل لتقديم المزيد.

وأضاف بأنه توقَّف عن الشعر منذ ما يقارب 6 أعوام؛ إذ كانت آخر أمسية له بالبحرين في عام 2015.

وألقى الشاعر قصيدة قبل الختام، تغنى فيها بأمجاد مهندس الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ وهو ما أشعل القاعة بالتصفيق، قال في مطلعها:

لا شفت أبو سلمان.. بالله قله

يا شيخ تسلم للمكارم يمينك

أنت بشبابك ماخذ المدح كله

لا شبت أجل وش باقي لمادحينك

سيف الشجاعة بالسياسة تسله

ومن لا رضي يرضيه حزمك ولينك

منهو وصل للي طموحك وصله

منهو يطول اللي تطوله يدينك

واختتم بقصيدة "عمار يا دارنا يا قبلة المسلمين".

وأعرب الأمير الشاعر عن شكره للنادي الأدبي بجدة، ولجمعية الثقافة والفنون بجدة، على إتاحتهما الفرصة لإقامة أمسيته بجدة. واعتبر الأمسية من النوع الخاص، وقد أسعدته؛ إذ أكد أنه سيعود للساحة الشعرية بعد أن أخذه الجانب الأكاديمي.

وشهدت الأمسية حضورًا نخبويًّا لافتًا من الأمراء والوزراء والمثقفين والفنانين والأدباء وبعض قناصل الدول، وحضورًا نوعيًّا من المثقفين والمثقفات والمهتمين بالشعر؛ إذ احتفى فيه الشعر بالوطن، وازدانت القاعة بحضور فارس من فرسان الشعر السعودي.

وكان مساء الشعر للأمير سعد آل سعود قد بدأ بقصيدتَين وطنيتَين، تفاعل معهما الجمهور بشكل لافت. وكانت القصيدة الأولى في المؤسس الملك عبدالعزيز بعنوان "موحد بلاد وقلوب"، ثم قصيدة في الوطن: "الزعامة لأهلها من قديم الليال".

وقدَّم بعدهما "منادي" باقة من القصائد الوجدانية، منها: "تفاحة إحساس، سافري عن عيون الحب، تفارقنا ولا تسأل مَن المخطئ، اسمحلي أكذب، سعيد وبعيد، أن ما عجبك اسمك، أنا المصباح وأنت الضيء، من غير ما تخلق للأعذار قصة، خسرتيني، أخت وحبيبة، للحين للحين ما زلتي على بالي، أحترم رغبتك".

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