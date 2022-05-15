"المعيوف" يثمن ثقة أمين الرياض بتكليفه وكيلاً للتخطيط والتعمير

أعرب الدكتور عبدالإله بن محمد المعيوف، عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، بعد صدور قرار بتكليفه وكيلاً للتخطيط والتعمير بأمانة منطقة الرياض.

وقال الدكتور المعيوف: "هذه الثقة الغالية وسام فخر واعتزاز وحافز -بمشيئة الله- لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وخدمة سكان منطقة الرياض، وسأعمل وزملائي على تسهيل الإجراءات في مختلف الخدمات البلدية التي تعنى وكالة التخطيط والتعمير بها، وبما يتماشى مع أهداف التحول الوطني للمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠".

وسأل وكيل أمانة منطقة الرياض للتخطيط والتعمير، الله العلي القدير، أن يعينه على تحمل المسؤولية، وأن يكون عند حسن ظن القيادة الحكيمة به، وأن يحفظ على وطننا أمنه واستقراره وازدهاره.