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مركز الأبحاث الواعدة بجامعة الأميرة نورة يناقش "المرأة والعالم الرقمي"

أظهرت دور المملكة في دعم وتمكين حضور المرأة

‏‏عقد مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم؛ حلقة نقاشية افتراضية مغلقة بعنوان "المرأة والعالم الرقمي"، أدارتها الأستاذ المساعد بكلية علوم الحاسب والمعلومات الدكتورة أماني البريكان، وبحضور عميدة البحث العلمي الدكتورة خلود المقرن.

وافتتحت الحلقة بمناقشة الدراسات التي أظهرت دور المملكة في دعم وتمكين حضور المرأة، وتعزيز القدرة التنافسية التجارية ونموه الاقتصادي، وتقديم حلول علمية مبتكرة لزيادة التحاق النساء بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ لتنمية القدرة على أداء جيد وفعّال في العالم الرقمي، وتطوير المهارات المختلفة.

وبيّنت المقرن أنّ العالم الرقمي قدّم بيئة عمل أكثر مرونة للنساء لكي يصبحنَ منتجات، ومنحهن القدرة على الوصول إلى المعلومات، وتحسن جودة الحياة لديهن، وإتاحة ظروف عمل مرنة مع إمكانية العمل عن بعد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الأبحاث الواعدة بجامعة الأميرة نورة يناقش "المرأة والعالم الرقمي"
سبق

‏‏عقد مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم؛ حلقة نقاشية افتراضية مغلقة بعنوان "المرأة والعالم الرقمي"، أدارتها الأستاذ المساعد بكلية علوم الحاسب والمعلومات الدكتورة أماني البريكان، وبحضور عميدة البحث العلمي الدكتورة خلود المقرن.

وافتتحت الحلقة بمناقشة الدراسات التي أظهرت دور المملكة في دعم وتمكين حضور المرأة، وتعزيز القدرة التنافسية التجارية ونموه الاقتصادي، وتقديم حلول علمية مبتكرة لزيادة التحاق النساء بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ لتنمية القدرة على أداء جيد وفعّال في العالم الرقمي، وتطوير المهارات المختلفة.

وبيّنت المقرن أنّ العالم الرقمي قدّم بيئة عمل أكثر مرونة للنساء لكي يصبحنَ منتجات، ومنحهن القدرة على الوصول إلى المعلومات، وتحسن جودة الحياة لديهن، وإتاحة ظروف عمل مرنة مع إمكانية العمل عن بعد.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
06:40 PM

مركز الأبحاث الواعدة بجامعة الأميرة نورة يناقش "المرأة والعالم الرقمي"

أظهرت دور المملكة في دعم وتمكين حضور المرأة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‏‏عقد مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم؛ حلقة نقاشية افتراضية مغلقة بعنوان "المرأة والعالم الرقمي"، أدارتها الأستاذ المساعد بكلية علوم الحاسب والمعلومات الدكتورة أماني البريكان، وبحضور عميدة البحث العلمي الدكتورة خلود المقرن.

وافتتحت الحلقة بمناقشة الدراسات التي أظهرت دور المملكة في دعم وتمكين حضور المرأة، وتعزيز القدرة التنافسية التجارية ونموه الاقتصادي، وتقديم حلول علمية مبتكرة لزيادة التحاق النساء بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ لتنمية القدرة على أداء جيد وفعّال في العالم الرقمي، وتطوير المهارات المختلفة.

وبيّنت المقرن أنّ العالم الرقمي قدّم بيئة عمل أكثر مرونة للنساء لكي يصبحنَ منتجات، ومنحهن القدرة على الوصول إلى المعلومات، وتحسن جودة الحياة لديهن، وإتاحة ظروف عمل مرنة مع إمكانية العمل عن بعد.

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