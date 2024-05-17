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"تعليم صبيا": استلام 38 مشروعاً يضم 140 مدرسة يوليو المقبل

العمل يجري لضمان استلام المشروعات تباعاً وفق جدول الخطة الزمني

نوّه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بالدعم السخي الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة، وبحرص وزارة التعليم على اكتمال توفير مبانٍ تعليمية آمنة وجاذبة وذات جودة عالية ومتطورة وخدمات تربوية متعددة يستفيد منها الطلاب والطالبات، وبالجهود التي تبذلها إدارة تعليم صبيا لإنجاز ٣٨ مشروعاً مدرسياً وفق جدولها الزمني.

جاء ذلك بعد أن أعلنت إدارة تعليم صبيا استمرار تنفيذها لحزمة من المشروعات الحيوية الجاري إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التعليم ممثلة بتعليم صبيا وشركة تطوير للمباني TBC الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والجناح التنفيذي لمشاريع وزارة التعليم، وذلك وفق الخطط الزمنية المعتمدة.

وأوضح مدير تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي أن الإدارة وبالتنسيق مع شركة تطوير للمباني TBC ومكاتب التعليم في المحافظات التسع التي تتبع تعليمياً إدارة تعليم صبيا عملت على العديد من المبادرات التي أسهمت في تجاوز الظروف الحالية الطارئة من خلال تنفيذ الزيارات والجولات الميدانية لمتابعة سير العمل وعقد اللقاءات والتواصل المستمر والدعم من قبل المحافظين في كل من "صبيا وبيش وضمد والدرب وفيفاء وهروب والريث والداير والعيدابي"، لضمان استمرار العمل بالمشاريع.

وبين مدير تعليم صبيا أن المشروعات الجاري تنفيذها بلغت 38 مشروعاً مدرسياً، تضم عقب إنجازها 140 مدرسة، مؤكداً أن العمل يجري لضمان استلام المشروعات تباعاً وفق الخطة المجدولة ابتداءً من شهر يوليو المقبل وحتى شهر ديسمبر من العام الجاري، والتي ستسهم -بإذن الله- في رفع نسبة المباني الحكومية إلى ٧٨٪.

أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز إدارة تعليم صبيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم صبيا": استلام 38 مشروعاً يضم 140 مدرسة يوليو المقبل
سبق

نوّه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بالدعم السخي الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة، وبحرص وزارة التعليم على اكتمال توفير مبانٍ تعليمية آمنة وجاذبة وذات جودة عالية ومتطورة وخدمات تربوية متعددة يستفيد منها الطلاب والطالبات، وبالجهود التي تبذلها إدارة تعليم صبيا لإنجاز ٣٨ مشروعاً مدرسياً وفق جدولها الزمني.

جاء ذلك بعد أن أعلنت إدارة تعليم صبيا استمرار تنفيذها لحزمة من المشروعات الحيوية الجاري إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التعليم ممثلة بتعليم صبيا وشركة تطوير للمباني TBC الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والجناح التنفيذي لمشاريع وزارة التعليم، وذلك وفق الخطط الزمنية المعتمدة.

وأوضح مدير تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي أن الإدارة وبالتنسيق مع شركة تطوير للمباني TBC ومكاتب التعليم في المحافظات التسع التي تتبع تعليمياً إدارة تعليم صبيا عملت على العديد من المبادرات التي أسهمت في تجاوز الظروف الحالية الطارئة من خلال تنفيذ الزيارات والجولات الميدانية لمتابعة سير العمل وعقد اللقاءات والتواصل المستمر والدعم من قبل المحافظين في كل من "صبيا وبيش وضمد والدرب وفيفاء وهروب والريث والداير والعيدابي"، لضمان استمرار العمل بالمشاريع.

وبين مدير تعليم صبيا أن المشروعات الجاري تنفيذها بلغت 38 مشروعاً مدرسياً، تضم عقب إنجازها 140 مدرسة، مؤكداً أن العمل يجري لضمان استلام المشروعات تباعاً وفق الخطة المجدولة ابتداءً من شهر يوليو المقبل وحتى شهر ديسمبر من العام الجاري، والتي ستسهم -بإذن الله- في رفع نسبة المباني الحكومية إلى ٧٨٪.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
04:42 PM

"تعليم صبيا": استلام 38 مشروعاً يضم 140 مدرسة يوليو المقبل

العمل يجري لضمان استلام المشروعات تباعاً وفق جدول الخطة الزمني

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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نوّه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بالدعم السخي الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة، وبحرص وزارة التعليم على اكتمال توفير مبانٍ تعليمية آمنة وجاذبة وذات جودة عالية ومتطورة وخدمات تربوية متعددة يستفيد منها الطلاب والطالبات، وبالجهود التي تبذلها إدارة تعليم صبيا لإنجاز ٣٨ مشروعاً مدرسياً وفق جدولها الزمني.

جاء ذلك بعد أن أعلنت إدارة تعليم صبيا استمرار تنفيذها لحزمة من المشروعات الحيوية الجاري إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التعليم ممثلة بتعليم صبيا وشركة تطوير للمباني TBC الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والجناح التنفيذي لمشاريع وزارة التعليم، وذلك وفق الخطط الزمنية المعتمدة.

وأوضح مدير تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي أن الإدارة وبالتنسيق مع شركة تطوير للمباني TBC ومكاتب التعليم في المحافظات التسع التي تتبع تعليمياً إدارة تعليم صبيا عملت على العديد من المبادرات التي أسهمت في تجاوز الظروف الحالية الطارئة من خلال تنفيذ الزيارات والجولات الميدانية لمتابعة سير العمل وعقد اللقاءات والتواصل المستمر والدعم من قبل المحافظين في كل من "صبيا وبيش وضمد والدرب وفيفاء وهروب والريث والداير والعيدابي"، لضمان استمرار العمل بالمشاريع.

وبين مدير تعليم صبيا أن المشروعات الجاري تنفيذها بلغت 38 مشروعاً مدرسياً، تضم عقب إنجازها 140 مدرسة، مؤكداً أن العمل يجري لضمان استلام المشروعات تباعاً وفق الخطة المجدولة ابتداءً من شهر يوليو المقبل وحتى شهر ديسمبر من العام الجاري، والتي ستسهم -بإذن الله- في رفع نسبة المباني الحكومية إلى ٧٨٪.

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