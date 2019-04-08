برعاية الملك.. انطلاق المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الأربعاء

بالرياض.. ويمتد على مدى 4 أيام وتشارك فيه 321 جامعة محلية ودولية

برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، ينطلق يوم الأربعاء المقبل، المعرضُ والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته الثامنة، تحت عنوان "تحول الجامعات السعودية في عصر التغيير"؛ وذلك في الفترة من 10- 13 أبريل 2019م، على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأوضح المشرف العام على المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العالي الدكتور سالم المالك، أن عنوان المؤتمر اختير مواكبًا لرؤية 2030 ونظرًا للتحولات والتغيرات الكبيرة في العالم الخارجي من خلال وسائل الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة وجيل الإنترنت الجديد، ومن هنا يجب على الجامعات السعودية أن تتحول وأن تواكب التغيرات لتصل إلى ما وصلت إليه الجامعات العالمية؛ علمًا بأن الرؤية حددت بأن تكون 5 جامعات سعودية ضمن أفضل 200 جامعة، وهذا يحتم على الجامعات السعودية أن تتحول وتسابق الزمن لتحقق رغبة قيادتنا الرشيدة ورؤية 2030 التي نصت على ذلك.

وأضاف: يشارك في المؤتمر 28 متحدثًا وصانع قرار من دول مختلفة، وصل عدد الجامعات العالمية 242 جامعة، والجامعات والكليات المحلية 79، وعدد من المؤسسات التعليمية، ويحتوي المؤتمر على 5 جلسات وكل جلسة لها محاور و4 متحدثين وعنوان خاص بها، وسيكون حفل الافتتاح -إن شاء الله- يوم بعد غد الأربعاء الساعة التاسعة والنصف صباحًا، ويشارك في حفل الافتتاح وزيرُ التربية والتعليم في دولة الإمارات المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي كمتحدث رئيسي، وكلمة الجامعات الدولية يلقيها "ألين بيريتز" الأستاذ بجامعة ستراسبورغ، والمدير العام للأبحاث بوزارة التعليم العالي بفرنسا والمسؤول عن الأبحاث والابتكار هناك.

وكشف "المالك" أنه على هامش المؤتمر ستُقام 75 ورشة عمل تنفذها الجامعات السعودية والجامعات الأجنبية، وتقدم كل ما يتعلق بتحول الجامعات وكيفية الوصول لأرقى وأجمل الطرائق في كفاءة وجودة مخرجات التعليم والتعلم، ويشاركنا أيضًا عدد من السفراء المعيّنين من اليونسكو في دولهم، كما يشاركنا 69 عضو هيئة تدريس ينتسبون لجامعات رائدة في أكثر من 30 دولة، ووصل عدد الجامعات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى 85 جامعة، ومن بريطانيا 69 جامعة، ومن أستراليا 28 جامعة، ومن ماليزيا 26 جامعة، و13 من فرنسا، وهناك جامعات من ألمانيا وإسبانيا والمكسيك، وإيطاليا، واليابان، والصين، ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى كثيرة تشارك في هذا المؤتمر.

وأبان أن المؤتمر سيقام يومي الأربعاء والخميس، أما المعرض فيبدأ منذ يوم الأربعاء من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساء، ويستمر حتى السبت؛ في حين يفتح أبوابه يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرًا، ويتوقع أن يشهد المعرض والمنتدى الدولي الثامن حضورًا كثيفًا من الطلاب والطالبات في المرحلتين الثانوية والجامعية وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور، وكل من يبحث عن جامعة محلية أو أجنبية للدراسة والابتعاث بها.