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توقيف "يوتيوبر" إندونيسي بجدة بتهمة استغلال طفل.. هنا ما فعل وتعليق القنصل

لديه قناة شهيرة قدّم من خلالها حلقة تحتوي على بعض المخالفات.. والتحقيق يجري

أوقفت الجهات الأمنية في السعودية، "يوتيوبر" إندونيسياً مقيماً في مدينة جدة، بتهمة استغلال الأطفال.

وأكّد القنصل الإندونيسي بجدة، زيارة المسؤولين من القنصلية للمتهم، وهو موقوف في ظروف جيدة جداً، ويخضع للتحقيقات القانونية، وفقاً لصحيفة "كومبارانا" الإندونيسية.

وأشارت تقارير إندونيسية إلى أن المتهم لديه قناة شهيرة على اليوتيوب، وقدّم حلقة شاركه فيها أحد الأطفال، وكانت تحتوي على بعض المخالفات، وتمّ على أثرها توقيفه؛ للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقلت التقارير عن مسؤول في القنصلية الإندونيسية بجدة، أن "اليوتيوبر" تمّ توقيفه، حيث استغل أحد الأطفال لجمع التبرعات بطريقةٍ غير مشروعة مخالفاً القوانين.

وقال: "التحقيقات مازالت جارية، وآمل ألا تكون القضية خطيرة للغاية؛ حيث إنه لا توجد حتى الآن اتهامات بسوء معاملة للأطفال".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقيف "يوتيوبر" إندونيسي بجدة بتهمة استغلال طفل.. هنا ما فعل وتعليق القنصل
سبق

أوقفت الجهات الأمنية في السعودية، "يوتيوبر" إندونيسياً مقيماً في مدينة جدة، بتهمة استغلال الأطفال.

وأكّد القنصل الإندونيسي بجدة، زيارة المسؤولين من القنصلية للمتهم، وهو موقوف في ظروف جيدة جداً، ويخضع للتحقيقات القانونية، وفقاً لصحيفة "كومبارانا" الإندونيسية.

وأشارت تقارير إندونيسية إلى أن المتهم لديه قناة شهيرة على اليوتيوب، وقدّم حلقة شاركه فيها أحد الأطفال، وكانت تحتوي على بعض المخالفات، وتمّ على أثرها توقيفه؛ للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقلت التقارير عن مسؤول في القنصلية الإندونيسية بجدة، أن "اليوتيوبر" تمّ توقيفه، حيث استغل أحد الأطفال لجمع التبرعات بطريقةٍ غير مشروعة مخالفاً القوانين.

وقال: "التحقيقات مازالت جارية، وآمل ألا تكون القضية خطيرة للغاية؛ حيث إنه لا توجد حتى الآن اتهامات بسوء معاملة للأطفال".

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
11:06 AM

توقيف "يوتيوبر" إندونيسي بجدة بتهمة استغلال طفل.. هنا ما فعل وتعليق القنصل

لديه قناة شهيرة قدّم من خلالها حلقة تحتوي على بعض المخالفات.. والتحقيق يجري

A A A
خالد علي - الرياض
4
21,985

أوقفت الجهات الأمنية في السعودية، "يوتيوبر" إندونيسياً مقيماً في مدينة جدة، بتهمة استغلال الأطفال.

وأكّد القنصل الإندونيسي بجدة، زيارة المسؤولين من القنصلية للمتهم، وهو موقوف في ظروف جيدة جداً، ويخضع للتحقيقات القانونية، وفقاً لصحيفة "كومبارانا" الإندونيسية.

وأشارت تقارير إندونيسية إلى أن المتهم لديه قناة شهيرة على اليوتيوب، وقدّم حلقة شاركه فيها أحد الأطفال، وكانت تحتوي على بعض المخالفات، وتمّ على أثرها توقيفه؛ للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقلت التقارير عن مسؤول في القنصلية الإندونيسية بجدة، أن "اليوتيوبر" تمّ توقيفه، حيث استغل أحد الأطفال لجمع التبرعات بطريقةٍ غير مشروعة مخالفاً القوانين.

وقال: "التحقيقات مازالت جارية، وآمل ألا تكون القضية خطيرة للغاية؛ حيث إنه لا توجد حتى الآن اتهامات بسوء معاملة للأطفال".

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