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"الهلال الأحمر بالجوف" يرفع جاهزية الفرق الإسعافية استعدادًا للحالة المطرية‎

دعا المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التدابير الوقائية

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف جاهزية الفرق الإسعافية والقيادة الميدانية؛ استعدادًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تمرّ بها المنطقة خلال إجازة الأسبوع، بتوجيه من مدير عام الفرع الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي.

وتَمَثل هذا الاستعداد باستدعاء الفِرَق الإضافية وفق ما يتطلبه الموقف تحسّباً لأي طارئ من شأنه وقوع إصابات خطيرة أو حوادث لا قدر الله.

وأوضح مساعد مدير عام فرع الهيئة للشؤون الإسعافية نزال بن فرحان السليمان، أنه تجاوباً مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وبالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع وكثرة خروج المتنزهين؛ تم تشكيل فرق إسعافية ذات دفع رباعي لدعم الأجزاء الحيوية في المنطقة.

ودعا السليمان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول؛ ومنها عدم السرعة الزائدة أثناء القيادة تجنباً للانزلاق، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه.

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"الهلال الأحمر بالجوف" يرفع جاهزية الفرق الإسعافية استعدادًا للحالة المطرية‎
سبق

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف جاهزية الفرق الإسعافية والقيادة الميدانية؛ استعدادًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تمرّ بها المنطقة خلال إجازة الأسبوع، بتوجيه من مدير عام الفرع الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي.

وتَمَثل هذا الاستعداد باستدعاء الفِرَق الإضافية وفق ما يتطلبه الموقف تحسّباً لأي طارئ من شأنه وقوع إصابات خطيرة أو حوادث لا قدر الله.

وأوضح مساعد مدير عام فرع الهيئة للشؤون الإسعافية نزال بن فرحان السليمان، أنه تجاوباً مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وبالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع وكثرة خروج المتنزهين؛ تم تشكيل فرق إسعافية ذات دفع رباعي لدعم الأجزاء الحيوية في المنطقة.

ودعا السليمان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول؛ ومنها عدم السرعة الزائدة أثناء القيادة تجنباً للانزلاق، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
02:51 PM

"الهلال الأحمر بالجوف" يرفع جاهزية الفرق الإسعافية استعدادًا للحالة المطرية‎

دعا المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التدابير الوقائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف جاهزية الفرق الإسعافية والقيادة الميدانية؛ استعدادًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تمرّ بها المنطقة خلال إجازة الأسبوع، بتوجيه من مدير عام الفرع الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي.

وتَمَثل هذا الاستعداد باستدعاء الفِرَق الإضافية وفق ما يتطلبه الموقف تحسّباً لأي طارئ من شأنه وقوع إصابات خطيرة أو حوادث لا قدر الله.

وأوضح مساعد مدير عام فرع الهيئة للشؤون الإسعافية نزال بن فرحان السليمان، أنه تجاوباً مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وبالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع وكثرة خروج المتنزهين؛ تم تشكيل فرق إسعافية ذات دفع رباعي لدعم الأجزاء الحيوية في المنطقة.

ودعا السليمان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول؛ ومنها عدم السرعة الزائدة أثناء القيادة تجنباً للانزلاق، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه.

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