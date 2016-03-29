"الصحة": أدنى عمر مستهدف لأخذ التطعيم 18 سنة

من نوعي "فايزر" و"أسترازينيكا".. وتحسب بالتاريخ الميلادي

حددت وزارة الصحة الأعمار المستهدفة لأخذ لقاحات كورونا من نوعي "فايزر" و"أسترازينيكا" بـ 18 سنة وما فوق، بخلاف ما كان معمولاً به وهو تحديد عمر لكل لقاح.

وأكدت "الصحة" أنه حسب التحديثات الحالية، فإن الأعمار المستهدفة لكلا اللقاحين هي 18 سنة فأكبر تُحسب بالتاريخ الميلادي.