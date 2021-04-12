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وزراء يقدمون التهنئة للقيادة بحلول شهر رمضان

عبر تغريدات على تويتر مقرونة بالدعاء والثناء

رفع عدد من الوزراء التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله أن يعين الجميع على الصيام والقيام، ويعيد هذه المناسبة على قيادتنا وبلادنا وجميع بلاد المسلمين بالخير والبركات.

جاء ذلك في تغريدات في حسابات الوزراء في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وفى التفاصيل .. قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ: "باسمي ونيابة عن منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية وأئمة وخطباء المساجد بعموم مناطق ‫المملكة أتقدم بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمولاي ‫خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ‫ولي عهده الأمين بحلول شهر ‫رمضان المبارك، سائلاً المولى أن يجعله شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية".

بدوره قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف: باسمي ونيابة عن منظومة الصناعة والثروة المعدنية أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ولكافة أفراد الشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يجعله شهر خير وبركة وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

من جانبه، هنأ وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - والشعب السعودي وجميع المسلمين، بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يجعله شهر خير وبركة على الجميع.

وفي ذات الشأن، قدم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- والشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر ‫رمضان المبارك ، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال.

من ناحيته، ‏قال وزير الاستثمار خالد الفالح: باسمي وباسم منسوبي وزارة الاستثمار: "أهنّئ مولاي ‫خادم الحرمين الشريفين ‏وسمو سيدي ولي العهد- يحفظهما الله - بحلول شهر ‫رمضان المبارك.‏كما أهنّئ أبطالنا على ‫الحد الجنوبي وفي ميادين الأمن والصحة وكل من يخدم الوطن.‏وأهنّئ شعب المملكة والأمة الإسلامية، سائلاً المولى أن يتقبل صالح الأعمال".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزراء يقدمون التهنئة للقيادة بحلول شهر رمضان
سبق

رفع عدد من الوزراء التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله أن يعين الجميع على الصيام والقيام، ويعيد هذه المناسبة على قيادتنا وبلادنا وجميع بلاد المسلمين بالخير والبركات.

جاء ذلك في تغريدات في حسابات الوزراء في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وفى التفاصيل .. قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ: "باسمي ونيابة عن منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية وأئمة وخطباء المساجد بعموم مناطق ‫المملكة أتقدم بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمولاي ‫خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ‫ولي عهده الأمين بحلول شهر ‫رمضان المبارك، سائلاً المولى أن يجعله شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية".

بدوره قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف: باسمي ونيابة عن منظومة الصناعة والثروة المعدنية أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ولكافة أفراد الشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يجعله شهر خير وبركة وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

من جانبه، هنأ وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - والشعب السعودي وجميع المسلمين، بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يجعله شهر خير وبركة على الجميع.

وفي ذات الشأن، قدم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- والشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر ‫رمضان المبارك ، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال.

من ناحيته، ‏قال وزير الاستثمار خالد الفالح: باسمي وباسم منسوبي وزارة الاستثمار: "أهنّئ مولاي ‫خادم الحرمين الشريفين ‏وسمو سيدي ولي العهد- يحفظهما الله - بحلول شهر ‫رمضان المبارك.‏كما أهنّئ أبطالنا على ‫الحد الجنوبي وفي ميادين الأمن والصحة وكل من يخدم الوطن.‏وأهنّئ شعب المملكة والأمة الإسلامية، سائلاً المولى أن يتقبل صالح الأعمال".

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
08:49 PM

وزراء يقدمون التهنئة للقيادة بحلول شهر رمضان

عبر تغريدات على تويتر مقرونة بالدعاء والثناء

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
137

رفع عدد من الوزراء التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله أن يعين الجميع على الصيام والقيام، ويعيد هذه المناسبة على قيادتنا وبلادنا وجميع بلاد المسلمين بالخير والبركات.

جاء ذلك في تغريدات في حسابات الوزراء في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وفى التفاصيل .. قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ: "باسمي ونيابة عن منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية وأئمة وخطباء المساجد بعموم مناطق ‫المملكة أتقدم بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمولاي ‫خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ‫ولي عهده الأمين بحلول شهر ‫رمضان المبارك، سائلاً المولى أن يجعله شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية".

بدوره قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف: باسمي ونيابة عن منظومة الصناعة والثروة المعدنية أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ولكافة أفراد الشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يجعله شهر خير وبركة وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

من جانبه، هنأ وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - والشعب السعودي وجميع المسلمين، بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يجعله شهر خير وبركة على الجميع.

وفي ذات الشأن، قدم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- والشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر ‫رمضان المبارك ، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال.

من ناحيته، ‏قال وزير الاستثمار خالد الفالح: باسمي وباسم منسوبي وزارة الاستثمار: "أهنّئ مولاي ‫خادم الحرمين الشريفين ‏وسمو سيدي ولي العهد- يحفظهما الله - بحلول شهر ‫رمضان المبارك.‏كما أهنّئ أبطالنا على ‫الحد الجنوبي وفي ميادين الأمن والصحة وكل من يخدم الوطن.‏وأهنّئ شعب المملكة والأمة الإسلامية، سائلاً المولى أن يتقبل صالح الأعمال".

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