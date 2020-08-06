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كوريا الجنوبية: 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت كوريا الجنوبية 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء، أن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع بذلك إلى 14 ألفًا و499 حالة حتى منتصف ليل الأربعاء/الخميس.

وظل عدد الوفيات جراء كورونا دون تغيير عند 302 حالة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت كوريا الجنوبية 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء، أن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع بذلك إلى 14 ألفًا و499 حالة حتى منتصف ليل الأربعاء/الخميس.

وظل عدد الوفيات جراء كورونا دون تغيير عند 302 حالة.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
08:45 AM

كوريا الجنوبية: 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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سجلت كوريا الجنوبية 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء، أن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع بذلك إلى 14 ألفًا و499 حالة حتى منتصف ليل الأربعاء/الخميس.

وظل عدد الوفيات جراء كورونا دون تغيير عند 302 حالة.

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