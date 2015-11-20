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"آل قريشة" يفوز بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية ضمن موسم الرياض

عقب فوز الجواد "ريادي" بالشوط الـ11 والأخير لسباق الفروسية الـ44

توج سالم بن محفوظ مدير عام سباقات الخيل، اليوم الجمعة، حمد بن علي آل قريشة بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية عقب فوز الجواد "ريادي" بالمركز الأول في الشوط الحادي عشر والأخير لسباق الفروسية رقم 44 والذي يقام ضمن موسم الرياض.

وتفصيلاً، أقيمت اليوم عشرة أشواط إلى جانب شوط الجائزة التقديرية حيث خطف الفرس "روهيدا" للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز المركز الأول للشوط الأول، وفي الشوط الثاني حقق الجواد "قرناس" للأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز المركز الأول، وحل الفرس "عين التنين" لأسامة الدغيري أولاً في الشوط الثالث، فيما جاء الجواد "المبير" لمحمد حمد عاطف آل رشيد في المركز الأول للشوط الرابع، واحتلت الفرس "نجمة جنوبية" لأبناء حسين مهدي آل حيدر المركز الأول للشوط الخامس.

واستمرت الأشواط حيث حقق الجواد "قريت سكوت" للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز المركز الأول للشوط السادس، وخطف الجواد "النشاص" لأبناء حسن عيسى البوعينين المركز الأول للشوط السابع، وحل الجواد "ناحره" لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي في المركز الأول للشوط الثامن، وجاءت الفرس "تماري" لمؤسسة الملك عبدالله الإنسانية في المركز الأول للشوط التاسع، فيما خطف الجواد "أيهم عذبة" لخالد فهد زامل الحوشان المركز الأول للشوط العاشر.

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"آل قريشة" يفوز بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية ضمن موسم الرياض
سبق

توج سالم بن محفوظ مدير عام سباقات الخيل، اليوم الجمعة، حمد بن علي آل قريشة بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية عقب فوز الجواد "ريادي" بالمركز الأول في الشوط الحادي عشر والأخير لسباق الفروسية رقم 44 والذي يقام ضمن موسم الرياض.

وتفصيلاً، أقيمت اليوم عشرة أشواط إلى جانب شوط الجائزة التقديرية حيث خطف الفرس "روهيدا" للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز المركز الأول للشوط الأول، وفي الشوط الثاني حقق الجواد "قرناس" للأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز المركز الأول، وحل الفرس "عين التنين" لأسامة الدغيري أولاً في الشوط الثالث، فيما جاء الجواد "المبير" لمحمد حمد عاطف آل رشيد في المركز الأول للشوط الرابع، واحتلت الفرس "نجمة جنوبية" لأبناء حسين مهدي آل حيدر المركز الأول للشوط الخامس.

واستمرت الأشواط حيث حقق الجواد "قريت سكوت" للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز المركز الأول للشوط السادس، وخطف الجواد "النشاص" لأبناء حسن عيسى البوعينين المركز الأول للشوط السابع، وحل الجواد "ناحره" لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي في المركز الأول للشوط الثامن، وجاءت الفرس "تماري" لمؤسسة الملك عبدالله الإنسانية في المركز الأول للشوط التاسع، فيما خطف الجواد "أيهم عذبة" لخالد فهد زامل الحوشان المركز الأول للشوط العاشر.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
11:34 PM

"آل قريشة" يفوز بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية ضمن موسم الرياض

عقب فوز الجواد "ريادي" بالشوط الـ11 والأخير لسباق الفروسية الـ44

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نافل السبيعي - الرياض
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توج سالم بن محفوظ مدير عام سباقات الخيل، اليوم الجمعة، حمد بن علي آل قريشة بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية عقب فوز الجواد "ريادي" بالمركز الأول في الشوط الحادي عشر والأخير لسباق الفروسية رقم 44 والذي يقام ضمن موسم الرياض.

وتفصيلاً، أقيمت اليوم عشرة أشواط إلى جانب شوط الجائزة التقديرية حيث خطف الفرس "روهيدا" للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز المركز الأول للشوط الأول، وفي الشوط الثاني حقق الجواد "قرناس" للأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز المركز الأول، وحل الفرس "عين التنين" لأسامة الدغيري أولاً في الشوط الثالث، فيما جاء الجواد "المبير" لمحمد حمد عاطف آل رشيد في المركز الأول للشوط الرابع، واحتلت الفرس "نجمة جنوبية" لأبناء حسين مهدي آل حيدر المركز الأول للشوط الخامس.

واستمرت الأشواط حيث حقق الجواد "قريت سكوت" للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز المركز الأول للشوط السادس، وخطف الجواد "النشاص" لأبناء حسن عيسى البوعينين المركز الأول للشوط السابع، وحل الجواد "ناحره" لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي في المركز الأول للشوط الثامن، وجاءت الفرس "تماري" لمؤسسة الملك عبدالله الإنسانية في المركز الأول للشوط التاسع، فيما خطف الجواد "أيهم عذبة" لخالد فهد زامل الحوشان المركز الأول للشوط العاشر.

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