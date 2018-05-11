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الأردن.. تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج إلى 108 حالات

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم الاثنين، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 12 مخالطا لمصاب في منطقة الخناصري في المفرق.

وقال جابر من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إن "الإصابات توزعت كالتالي: 8 حالات سجلت لسائقي شاحنات في منطقة حدود العمري بينهم 3 أردنيين وتم جلبهم لمستشفى الأمير حمزة للعلاج. وكذلك سجلت حالتان لطلاب في منطقة البحر الميت، ونقلوا إلى المستشفى".

إضافة إلى "12 إصابة جديدة لمخالطين للمصاب من منطقة الخناصري بينهم 3 من منطقة الحي الجنوبي في إربد"، وفق جابر، الذي أشار إلى تسجيل حالة شفاء واحدة.

وتابع: ارتفع عدد المصابين بالفيروس الذين يتلقون العلاج في المستشفيات إلى 108.

وقال إن فرق التقصي الوبائي أجرت اليوم نحو 4 آلاف فحص مخبري، وبالتالي يصبح إجمالي عدد الفحوص منذ بدء الجائحة 119 ألفاً و260 فحصاً.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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الأردن.. تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم الاثنين، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 12 مخالطا لمصاب في منطقة الخناصري في المفرق.

وقال جابر من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إن "الإصابات توزعت كالتالي: 8 حالات سجلت لسائقي شاحنات في منطقة حدود العمري بينهم 3 أردنيين وتم جلبهم لمستشفى الأمير حمزة للعلاج. وكذلك سجلت حالتان لطلاب في منطقة البحر الميت، ونقلوا إلى المستشفى".

إضافة إلى "12 إصابة جديدة لمخالطين للمصاب من منطقة الخناصري بينهم 3 من منطقة الحي الجنوبي في إربد"، وفق جابر، الذي أشار إلى تسجيل حالة شفاء واحدة.

وتابع: ارتفع عدد المصابين بالفيروس الذين يتلقون العلاج في المستشفيات إلى 108.

وقال إن فرق التقصي الوبائي أجرت اليوم نحو 4 آلاف فحص مخبري، وبالتالي يصبح إجمالي عدد الفحوص منذ بدء الجائحة 119 ألفاً و260 فحصاً.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
07:06 PM

الأردن.. تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج إلى 108 حالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم الاثنين، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 12 مخالطا لمصاب في منطقة الخناصري في المفرق.

وقال جابر من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إن "الإصابات توزعت كالتالي: 8 حالات سجلت لسائقي شاحنات في منطقة حدود العمري بينهم 3 أردنيين وتم جلبهم لمستشفى الأمير حمزة للعلاج. وكذلك سجلت حالتان لطلاب في منطقة البحر الميت، ونقلوا إلى المستشفى".

إضافة إلى "12 إصابة جديدة لمخالطين للمصاب من منطقة الخناصري بينهم 3 من منطقة الحي الجنوبي في إربد"، وفق جابر، الذي أشار إلى تسجيل حالة شفاء واحدة.

وتابع: ارتفع عدد المصابين بالفيروس الذين يتلقون العلاج في المستشفيات إلى 108.

وقال إن فرق التقصي الوبائي أجرت اليوم نحو 4 آلاف فحص مخبري، وبالتالي يصبح إجمالي عدد الفحوص منذ بدء الجائحة 119 ألفاً و260 فحصاً.

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