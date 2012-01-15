ضاحي خلفان ينشر "رسالة من يمني" عن صحة عبدالملك الحوثي

نشر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، سلسلة تغريدات استطرد فيها حول الوضع الصحي لعبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن.



وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية: قال خلفان في تغريداته: "معالي الفريق.. وصلتني اليوم معلومات أن عبدالملك تم نقله مع السفير الإيراني ايرلوا.. وأن إصابته خطيرة، بالإضافة أن عبدالملك فيه سرطان من 7 سنوات.. رسالة جاءتني من يمني أنشرها بدون تعليق".



وتابع قائلًا: "أنا مجرد محلل أستقي الأخبار من مصادر مختلفة.. هدهد.. يمني قال عبد الملك يتعالج في إيران والإصابة بليغة".



وأضاف: "عبد الملك ضيع نفسه وضيع جماعته وضيع البلد. مؤكد بزوال الحوثي تنتهي مشاكل اليمن".



جدير بالذكر أن المستشار في وزارة الإعلام اليمنية أحمد المسيبلي كان قد نشر صورة لوثيقة قال إنها من الخارجية الإيرانية تُوجه بسرعة إخلاء زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي من صنعاء إلى إيران.



وقال "المسيبلي" في تغريدة له: إن ميليشيا الحوثي تداولت نشر وثيقة تتضمن أوامر من طهران بسرعة إخلاء عبدالملك الحوثي إلى طهران؛ حرصًا على سلامته. وبيّن أن تعمد ميليشيا الحوثي نشر الوثيقة في هذا التوقيت يثبت أن عبدالملك الحوثي قد يكون فارَقَ الحياة وأصبح في خبر كان؛ على حد وصفه.