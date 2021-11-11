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"حقوق الإنسان" تدعو إلى سنّ نظام للحدّ من التشرّد.. وإيجاد منهج لتعليم المشردين المهارات

عضو الجمعية الدكتور "الشريف" يستعرض الآثار المترتبة على التشرّد.. خلال ورشة عمل بجدة

دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى سنّ نظام للحدّ من التشرُّد وإيجاد منهج لتعليم المشردين مهارات الحياة وتوفير مأوى للمشردين وبرامج ثقافية لتنمية مهاراتهم الفنية والثقافية، مع حثّ الجهات الحكومية والمدنية على التشجيع على التطوع في مجال قضايا المشردين، إضافةً إلى توفير عيادات صحية متنقلة؛ لإرشادهم وتثقيفهم ومتابعة حالاتهم الصحية.

ودعا عضو الجمعية الدكتور معتوق الشريف الجهات المعنية كافة إلى الاستفادة من التجارب العالمية والعربية في مجال التعامل مع المشردين مثل تجربة الدنمارك، تجربة المملكة المغربية "جمعية جود"، وتجربة الجمهورية السودانية.

واستعرض الدكتور "الشريف" خلال ورشة عمل "التشرد"، التي عُقِدت مؤخراً في جدة؛ تجربة الجمعية في مجال رصد ومتابعة احتياجات المتشردين، وحل قضاياهم بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية.

ولفت، خلال مشاركته ممثلاً للجمعية، إلى الآثار المترتبة على التشرد أمنياً وسلوكياً وثقافياً، والتشويه البصري وتدني مستوى الخدمات، وإعاقة التطوير، وزيادة العبء على الجهات الخدمية.

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"حقوق الإنسان" تدعو إلى سنّ نظام للحدّ من التشرّد.. وإيجاد منهج لتعليم المشردين المهارات
سبق

دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى سنّ نظام للحدّ من التشرُّد وإيجاد منهج لتعليم المشردين مهارات الحياة وتوفير مأوى للمشردين وبرامج ثقافية لتنمية مهاراتهم الفنية والثقافية، مع حثّ الجهات الحكومية والمدنية على التشجيع على التطوع في مجال قضايا المشردين، إضافةً إلى توفير عيادات صحية متنقلة؛ لإرشادهم وتثقيفهم ومتابعة حالاتهم الصحية.

ودعا عضو الجمعية الدكتور معتوق الشريف الجهات المعنية كافة إلى الاستفادة من التجارب العالمية والعربية في مجال التعامل مع المشردين مثل تجربة الدنمارك، تجربة المملكة المغربية "جمعية جود"، وتجربة الجمهورية السودانية.

واستعرض الدكتور "الشريف" خلال ورشة عمل "التشرد"، التي عُقِدت مؤخراً في جدة؛ تجربة الجمعية في مجال رصد ومتابعة احتياجات المتشردين، وحل قضاياهم بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية.

ولفت، خلال مشاركته ممثلاً للجمعية، إلى الآثار المترتبة على التشرد أمنياً وسلوكياً وثقافياً، والتشويه البصري وتدني مستوى الخدمات، وإعاقة التطوير، وزيادة العبء على الجهات الخدمية.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
02:42 PM

"حقوق الإنسان" تدعو إلى سنّ نظام للحدّ من التشرّد.. وإيجاد منهج لتعليم المشردين المهارات

عضو الجمعية الدكتور "الشريف" يستعرض الآثار المترتبة على التشرّد.. خلال ورشة عمل بجدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى سنّ نظام للحدّ من التشرُّد وإيجاد منهج لتعليم المشردين مهارات الحياة وتوفير مأوى للمشردين وبرامج ثقافية لتنمية مهاراتهم الفنية والثقافية، مع حثّ الجهات الحكومية والمدنية على التشجيع على التطوع في مجال قضايا المشردين، إضافةً إلى توفير عيادات صحية متنقلة؛ لإرشادهم وتثقيفهم ومتابعة حالاتهم الصحية.

ودعا عضو الجمعية الدكتور معتوق الشريف الجهات المعنية كافة إلى الاستفادة من التجارب العالمية والعربية في مجال التعامل مع المشردين مثل تجربة الدنمارك، تجربة المملكة المغربية "جمعية جود"، وتجربة الجمهورية السودانية.

واستعرض الدكتور "الشريف" خلال ورشة عمل "التشرد"، التي عُقِدت مؤخراً في جدة؛ تجربة الجمعية في مجال رصد ومتابعة احتياجات المتشردين، وحل قضاياهم بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية.

ولفت، خلال مشاركته ممثلاً للجمعية، إلى الآثار المترتبة على التشرد أمنياً وسلوكياً وثقافياً، والتشويه البصري وتدني مستوى الخدمات، وإعاقة التطوير، وزيادة العبء على الجهات الخدمية.

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