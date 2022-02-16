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بهكلي: السومة وبلايلي سيدعمان الأهلي في مواجهة الاستقلال

أكد مازن بهكلي، المدرب المؤقت لنادي الأهلي، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الاستقلال الإيراني؛ أن أغلب الإصابات التي لحقت بالفريق هي إصابات عضلية أو نتيجة الإرهاق؛ نظرًا لضغط المباريات.

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريق الاستقلال الإيراني في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا: "تعرض نوح الموسى لإصابة في العضلة الضامة، وكذلك تعرض سعيد المولد لإصابة عضلية، وهو الآن يخضع لبرنامج تأهيلي في جدة".

وأوضح أن الثنائي عمر السومة ويوسف بلايلي، سيدعمان صفوف الفريق في لقاء الغد، بعد شفائهما من الإصابة، وهذه إضافة كبيرة لنا في المباراة.

وتابع: لدينا ضغط مباريات في كافة البطولات التي نشارك فيها خلال هذا الشهر، ونتمنى التوفيق وتحقيق الانتصار في مواجهة الغد الهامة.

وأضاف: أشكر المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل، ورئيس النادي عبدالإله مؤمنة، ونائبه الدكتور ياسر محروس؛ على منحي هذه الثقة في قيادة الفريق الكروي الأول فنيًّا في مواجهة استقلال طهران الإيراني، كما أشكر الجميع هنا في الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وتقديم كافة التسهيلات لبعثة الفريق، وهذا أمر غير مستغرب على الأحباء والأشقاء في دولة الكويت الحبيبة.

من جانبه قال هدّاف الفريق عمر السومة: "تعرضنا لضغط مباريات كبير في الفترة الماضية، وكذلك لعدد من الإصابات أثّرت بشكل كبير على نتائج الفريق، لكننا جاهزون لمواجهة الغد، ويجب علينا التركيز في الملعب فقط، والابتعاد عن أي شيء خارج الملعب".

وتابع: سنلعب غدًا مواجهة قوية أمام منافس قوي، ويجب علينا تحقيق الفوز والنقاط الثلاث؛ للمضي قدمًا في مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا.

السومة يوسف بلايلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بهكلي: السومة وبلايلي سيدعمان الأهلي في مواجهة الاستقلال
سبق

أكد مازن بهكلي، المدرب المؤقت لنادي الأهلي، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الاستقلال الإيراني؛ أن أغلب الإصابات التي لحقت بالفريق هي إصابات عضلية أو نتيجة الإرهاق؛ نظرًا لضغط المباريات.

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريق الاستقلال الإيراني في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا: "تعرض نوح الموسى لإصابة في العضلة الضامة، وكذلك تعرض سعيد المولد لإصابة عضلية، وهو الآن يخضع لبرنامج تأهيلي في جدة".

وأوضح أن الثنائي عمر السومة ويوسف بلايلي، سيدعمان صفوف الفريق في لقاء الغد، بعد شفائهما من الإصابة، وهذه إضافة كبيرة لنا في المباراة.

وتابع: لدينا ضغط مباريات في كافة البطولات التي نشارك فيها خلال هذا الشهر، ونتمنى التوفيق وتحقيق الانتصار في مواجهة الغد الهامة.

وأضاف: أشكر المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل، ورئيس النادي عبدالإله مؤمنة، ونائبه الدكتور ياسر محروس؛ على منحي هذه الثقة في قيادة الفريق الكروي الأول فنيًّا في مواجهة استقلال طهران الإيراني، كما أشكر الجميع هنا في الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وتقديم كافة التسهيلات لبعثة الفريق، وهذا أمر غير مستغرب على الأحباء والأشقاء في دولة الكويت الحبيبة.

من جانبه قال هدّاف الفريق عمر السومة: "تعرضنا لضغط مباريات كبير في الفترة الماضية، وكذلك لعدد من الإصابات أثّرت بشكل كبير على نتائج الفريق، لكننا جاهزون لمواجهة الغد، ويجب علينا التركيز في الملعب فقط، والابتعاد عن أي شيء خارج الملعب".

وتابع: سنلعب غدًا مواجهة قوية أمام منافس قوي، ويجب علينا تحقيق الفوز والنقاط الثلاث؛ للمضي قدمًا في مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
08:14 PM

بهكلي: السومة وبلايلي سيدعمان الأهلي في مواجهة الاستقلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أكد مازن بهكلي، المدرب المؤقت لنادي الأهلي، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الاستقلال الإيراني؛ أن أغلب الإصابات التي لحقت بالفريق هي إصابات عضلية أو نتيجة الإرهاق؛ نظرًا لضغط المباريات.

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريق الاستقلال الإيراني في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا: "تعرض نوح الموسى لإصابة في العضلة الضامة، وكذلك تعرض سعيد المولد لإصابة عضلية، وهو الآن يخضع لبرنامج تأهيلي في جدة".

وأوضح أن الثنائي عمر السومة ويوسف بلايلي، سيدعمان صفوف الفريق في لقاء الغد، بعد شفائهما من الإصابة، وهذه إضافة كبيرة لنا في المباراة.

وتابع: لدينا ضغط مباريات في كافة البطولات التي نشارك فيها خلال هذا الشهر، ونتمنى التوفيق وتحقيق الانتصار في مواجهة الغد الهامة.

وأضاف: أشكر المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل، ورئيس النادي عبدالإله مؤمنة، ونائبه الدكتور ياسر محروس؛ على منحي هذه الثقة في قيادة الفريق الكروي الأول فنيًّا في مواجهة استقلال طهران الإيراني، كما أشكر الجميع هنا في الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وتقديم كافة التسهيلات لبعثة الفريق، وهذا أمر غير مستغرب على الأحباء والأشقاء في دولة الكويت الحبيبة.

من جانبه قال هدّاف الفريق عمر السومة: "تعرضنا لضغط مباريات كبير في الفترة الماضية، وكذلك لعدد من الإصابات أثّرت بشكل كبير على نتائج الفريق، لكننا جاهزون لمواجهة الغد، ويجب علينا التركيز في الملعب فقط، والابتعاد عن أي شيء خارج الملعب".

وتابع: سنلعب غدًا مواجهة قوية أمام منافس قوي، ويجب علينا تحقيق الفوز والنقاط الثلاث؛ للمضي قدمًا في مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا.

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