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الأرطاوية.. "الشريفي" يعفو عن قاتل ابنه لله رافضاَ ما عُرض عليه من أموال

صدى إيجابي بين رواد منصات التواصل ودعوة لحذو هذا الخلق في التوسط

أعلن حمد صلبي الراضي الشريفي من سكان مدينة الأرطاوية التابعة لمحافظة المجمعة، أمس، العفو عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى؛ تقديرا لوجاهة الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، وبجهود بذلت من الشيخ محمد بن ماجد العجل، والذي نجحت مساعيه بعد توفيق الله في إقناع ذوي الدم بالتنازل.

وقال "الشريفي" إنه سجل تنازله عن قاتل ابنه عرفانا لولاة الأمر -حفظهم الله- وتقديرا لوجاهة "الجربا"، رافضاً بذلك جميع المبالغ التي عرضت عليه.

ولاقى إعلان "الشريفي" صدى إيجابيًا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع، مثمنين ومتمنين من بقية شيوخ ووجهاء القبائل أن يحذوا هذا الخلق في التوسط والتشفع بمثل هذه القضايا.

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الأرطاوية.. "الشريفي" يعفو عن قاتل ابنه لله رافضاَ ما عُرض عليه من أموال
سبق

أعلن حمد صلبي الراضي الشريفي من سكان مدينة الأرطاوية التابعة لمحافظة المجمعة، أمس، العفو عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى؛ تقديرا لوجاهة الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، وبجهود بذلت من الشيخ محمد بن ماجد العجل، والذي نجحت مساعيه بعد توفيق الله في إقناع ذوي الدم بالتنازل.

وقال "الشريفي" إنه سجل تنازله عن قاتل ابنه عرفانا لولاة الأمر -حفظهم الله- وتقديرا لوجاهة "الجربا"، رافضاً بذلك جميع المبالغ التي عرضت عليه.

ولاقى إعلان "الشريفي" صدى إيجابيًا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع، مثمنين ومتمنين من بقية شيوخ ووجهاء القبائل أن يحذوا هذا الخلق في التوسط والتشفع بمثل هذه القضايا.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
02:01 PM

الأرطاوية.. "الشريفي" يعفو عن قاتل ابنه لله رافضاَ ما عُرض عليه من أموال

صدى إيجابي بين رواد منصات التواصل ودعوة لحذو هذا الخلق في التوسط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,578

أعلن حمد صلبي الراضي الشريفي من سكان مدينة الأرطاوية التابعة لمحافظة المجمعة، أمس، العفو عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى؛ تقديرا لوجاهة الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، وبجهود بذلت من الشيخ محمد بن ماجد العجل، والذي نجحت مساعيه بعد توفيق الله في إقناع ذوي الدم بالتنازل.

وقال "الشريفي" إنه سجل تنازله عن قاتل ابنه عرفانا لولاة الأمر -حفظهم الله- وتقديرا لوجاهة "الجربا"، رافضاً بذلك جميع المبالغ التي عرضت عليه.

ولاقى إعلان "الشريفي" صدى إيجابيًا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع، مثمنين ومتمنين من بقية شيوخ ووجهاء القبائل أن يحذوا هذا الخلق في التوسط والتشفع بمثل هذه القضايا.

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