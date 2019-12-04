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سفير الهند يشيد بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

عقب لقائه رئيس مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا

أشاد سفير الجمهورية الهندية لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد؛ بالخدمات الجليلة والمميزة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، لحجاج بيت الله الحرام بصفة عامة ولحجاج جمهورية الهند على وجه الخصوص، البالغ عددهم أكثر من 17500 حاج مما أسهم ويسهم في تسهيل أداء المناسك وتمكينهم من أداء عباداتهم في أجواء إيمانية كاملة وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

جاء ذلك عقب لقائه اليوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر؛ بحضور نائبيه المهندس زكي بن عمر حريري؛ والمهندس هشام شلي؛ وأعضاء مجلس الإدارة بمقر المؤسسة بمكة المكرّمة.

وعبّر "سعيد" عن اعتزازه بما تبذله وزارة الحج والعمرة من جهود كبيرة في خدمة الحجاج وحرصها على تقديم كل ما ييسر عليهم أداء فريضة الحج مقدرا في الوقت ذاته بما تقدمه مؤسسة جنوب آسيا من أعمال وخدمات وإمكانات للحجاج الذين تتشرف بخدمتهم وحرصها في كل عام على توفير مزيد من التسهيلات والخدمات التي تساعدهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة.

واطلع السفير الهندي والوفد المرافق له خلال الزيارة على خطط المؤسسة لموسم حج هذا العام 1441 هـ، كما تم توقيع عقد اتفاقية توفير الخدمات المطلوبة للحجاج الهنود خلال موسم الحج البالغ عددهم أكثر من 17500 حاج.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور رأفت بدر؛ عن شكره وتقديره لسفير جمهورية الهند وجميع القائمين على مكتب شؤون حجاج الهند على تعاونهم المستمر مع المؤسسة لتوحيد الجهود للوصول بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن إلى أفضل المستويات بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة نحو حجاج بيت الله العتيق.

سفير الهند أوصاف سعيد الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفير الهند يشيد بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن
سبق

أشاد سفير الجمهورية الهندية لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد؛ بالخدمات الجليلة والمميزة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، لحجاج بيت الله الحرام بصفة عامة ولحجاج جمهورية الهند على وجه الخصوص، البالغ عددهم أكثر من 17500 حاج مما أسهم ويسهم في تسهيل أداء المناسك وتمكينهم من أداء عباداتهم في أجواء إيمانية كاملة وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

جاء ذلك عقب لقائه اليوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر؛ بحضور نائبيه المهندس زكي بن عمر حريري؛ والمهندس هشام شلي؛ وأعضاء مجلس الإدارة بمقر المؤسسة بمكة المكرّمة.

وعبّر "سعيد" عن اعتزازه بما تبذله وزارة الحج والعمرة من جهود كبيرة في خدمة الحجاج وحرصها على تقديم كل ما ييسر عليهم أداء فريضة الحج مقدرا في الوقت ذاته بما تقدمه مؤسسة جنوب آسيا من أعمال وخدمات وإمكانات للحجاج الذين تتشرف بخدمتهم وحرصها في كل عام على توفير مزيد من التسهيلات والخدمات التي تساعدهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة.

واطلع السفير الهندي والوفد المرافق له خلال الزيارة على خطط المؤسسة لموسم حج هذا العام 1441 هـ، كما تم توقيع عقد اتفاقية توفير الخدمات المطلوبة للحجاج الهنود خلال موسم الحج البالغ عددهم أكثر من 17500 حاج.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور رأفت بدر؛ عن شكره وتقديره لسفير جمهورية الهند وجميع القائمين على مكتب شؤون حجاج الهند على تعاونهم المستمر مع المؤسسة لتوحيد الجهود للوصول بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن إلى أفضل المستويات بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة نحو حجاج بيت الله العتيق.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
01:42 PM

سفير الهند يشيد بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

عقب لقائه رئيس مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أشاد سفير الجمهورية الهندية لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد؛ بالخدمات الجليلة والمميزة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، لحجاج بيت الله الحرام بصفة عامة ولحجاج جمهورية الهند على وجه الخصوص، البالغ عددهم أكثر من 17500 حاج مما أسهم ويسهم في تسهيل أداء المناسك وتمكينهم من أداء عباداتهم في أجواء إيمانية كاملة وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

جاء ذلك عقب لقائه اليوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر؛ بحضور نائبيه المهندس زكي بن عمر حريري؛ والمهندس هشام شلي؛ وأعضاء مجلس الإدارة بمقر المؤسسة بمكة المكرّمة.

وعبّر "سعيد" عن اعتزازه بما تبذله وزارة الحج والعمرة من جهود كبيرة في خدمة الحجاج وحرصها على تقديم كل ما ييسر عليهم أداء فريضة الحج مقدرا في الوقت ذاته بما تقدمه مؤسسة جنوب آسيا من أعمال وخدمات وإمكانات للحجاج الذين تتشرف بخدمتهم وحرصها في كل عام على توفير مزيد من التسهيلات والخدمات التي تساعدهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة.

واطلع السفير الهندي والوفد المرافق له خلال الزيارة على خطط المؤسسة لموسم حج هذا العام 1441 هـ، كما تم توقيع عقد اتفاقية توفير الخدمات المطلوبة للحجاج الهنود خلال موسم الحج البالغ عددهم أكثر من 17500 حاج.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور رأفت بدر؛ عن شكره وتقديره لسفير جمهورية الهند وجميع القائمين على مكتب شؤون حجاج الهند على تعاونهم المستمر مع المؤسسة لتوحيد الجهود للوصول بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن إلى أفضل المستويات بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة نحو حجاج بيت الله العتيق.

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