ليس وقت السكوت .. مدونة لموظفين تفضح "أمازون" بعد تهديدهم بالطرد

المسؤولية الأخلاقية تُوجب تحدثهم علناً ومحاربة سياسة الشركة وممارساتها

هدّدت شركة أمازون، مئات الموظفين لديها بالفصل، في حال انتقدوا سياسات الشركة البيئية، بعدما فصلت في وقتٍ سابقٍ من العام الحالي موظفين انتقدوا الظروف البيئية السيئة في الشركة.

وقام أكثر من 350 موظفاً تمّ تهديدهم بالطرد بتوقيع مدونة أكّدوا من خلالها أن الشركة تهدّدهم بالفصل من العمل بطريقة غير قانونية، وذلك لانتقاد دور "أمازون" في أزمة المناخ.

وقالت مجموعة من العمال في حديث لوسائل إعلام أمريكية، إنهم يأملون نجاح الشركة، ولكن تأثيرها في البيئة سيئ للغاية، والمسؤولية الأخلاقية تُوجب تحدثهم علناً ومحاربة سياسة الشركة في هذا الجانب الذي يؤثر في الصحة والحياة.

وأوضح مارك هيو؛ مدير التسويق في شركة أمازون، قائلاً: "هذا ليس وقت السكوت نحن بحاجة إلى سياسات ترحب بمزيدٍ من الخطاب المفتوح، ومزيدٍ من حل المشكلات، والإجراءات العاجلة والمتضافرة حول تغير المناخ وأسبابه، وليس التهديد بالفصل بسبب انتقاد الشركة".