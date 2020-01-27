النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ليس وقت السكوت .. مدونة لموظفين تفضح "أمازون" بعد تهديدهم بالطرد

المسؤولية الأخلاقية تُوجب تحدثهم علناً ومحاربة سياسة الشركة وممارساتها

هدّدت شركة أمازون، مئات الموظفين لديها بالفصل، في حال انتقدوا سياسات الشركة البيئية، بعدما فصلت في وقتٍ سابقٍ من العام الحالي موظفين انتقدوا الظروف البيئية السيئة في الشركة.

وقام أكثر من 350 موظفاً تمّ تهديدهم بالطرد بتوقيع مدونة أكّدوا من خلالها أن الشركة تهدّدهم بالفصل من العمل بطريقة غير قانونية، وذلك لانتقاد دور "أمازون" في أزمة المناخ.

وقالت مجموعة من العمال في حديث لوسائل إعلام أمريكية، إنهم يأملون نجاح الشركة، ولكن تأثيرها في البيئة سيئ للغاية، والمسؤولية الأخلاقية تُوجب تحدثهم علناً ومحاربة سياسة الشركة في هذا الجانب الذي يؤثر في الصحة والحياة.

وأوضح مارك هيو؛ مدير التسويق في شركة أمازون، قائلاً: "هذا ليس وقت السكوت نحن بحاجة إلى سياسات ترحب بمزيدٍ من الخطاب المفتوح، ومزيدٍ من حل المشكلات، والإجراءات العاجلة والمتضافرة حول تغير المناخ وأسبابه، وليس التهديد بالفصل بسبب انتقاد الشركة".

شركة أمازون فصل موظفين أمازون

الرئيسية/ محطات

اعلان
ليس وقت السكوت .. مدونة لموظفين تفضح "أمازون" بعد تهديدهم بالطرد
سبق

هدّدت شركة أمازون، مئات الموظفين لديها بالفصل، في حال انتقدوا سياسات الشركة البيئية، بعدما فصلت في وقتٍ سابقٍ من العام الحالي موظفين انتقدوا الظروف البيئية السيئة في الشركة.

وقام أكثر من 350 موظفاً تمّ تهديدهم بالطرد بتوقيع مدونة أكّدوا من خلالها أن الشركة تهدّدهم بالفصل من العمل بطريقة غير قانونية، وذلك لانتقاد دور "أمازون" في أزمة المناخ.

وقالت مجموعة من العمال في حديث لوسائل إعلام أمريكية، إنهم يأملون نجاح الشركة، ولكن تأثيرها في البيئة سيئ للغاية، والمسؤولية الأخلاقية تُوجب تحدثهم علناً ومحاربة سياسة الشركة في هذا الجانب الذي يؤثر في الصحة والحياة.

وأوضح مارك هيو؛ مدير التسويق في شركة أمازون، قائلاً: "هذا ليس وقت السكوت نحن بحاجة إلى سياسات ترحب بمزيدٍ من الخطاب المفتوح، ومزيدٍ من حل المشكلات، والإجراءات العاجلة والمتضافرة حول تغير المناخ وأسبابه، وليس التهديد بالفصل بسبب انتقاد الشركة".

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
12:35 PM
اخر تعديل
27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
01:53 PM

ليس وقت السكوت .. مدونة لموظفين تفضح "أمازون" بعد تهديدهم بالطرد

المسؤولية الأخلاقية تُوجب تحدثهم علناً ومحاربة سياسة الشركة وممارساتها

A A A
خالد علي - الرياض
0
3,095

هدّدت شركة أمازون، مئات الموظفين لديها بالفصل، في حال انتقدوا سياسات الشركة البيئية، بعدما فصلت في وقتٍ سابقٍ من العام الحالي موظفين انتقدوا الظروف البيئية السيئة في الشركة.

وقام أكثر من 350 موظفاً تمّ تهديدهم بالطرد بتوقيع مدونة أكّدوا من خلالها أن الشركة تهدّدهم بالفصل من العمل بطريقة غير قانونية، وذلك لانتقاد دور "أمازون" في أزمة المناخ.

وقالت مجموعة من العمال في حديث لوسائل إعلام أمريكية، إنهم يأملون نجاح الشركة، ولكن تأثيرها في البيئة سيئ للغاية، والمسؤولية الأخلاقية تُوجب تحدثهم علناً ومحاربة سياسة الشركة في هذا الجانب الذي يؤثر في الصحة والحياة.

وأوضح مارك هيو؛ مدير التسويق في شركة أمازون، قائلاً: "هذا ليس وقت السكوت نحن بحاجة إلى سياسات ترحب بمزيدٍ من الخطاب المفتوح، ومزيدٍ من حل المشكلات، والإجراءات العاجلة والمتضافرة حول تغير المناخ وأسبابه، وليس التهديد بالفصل بسبب انتقاد الشركة".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,476
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,210
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,649
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,315

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة