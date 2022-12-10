تطبيق منفصل من "إنستجرام" .. تلك تفاصيله

سيكون مخصّصاً للرسائل الخاصّة مثل "سناب شات"

كشف تطبيق الصور الشهير "إنستجرام"، عن أنه يختبر حالياً إطلاق تطبيق منفصل.

وأوضحت التقارير أن التطبيق سيكون مستقلاً للرسائل الخاصّة، وستطلق عليه اسم "دايركت".

وسيتم عمل التطبيق بصورة مماثلة لطريقة عمل "سناب شات" على "أندرويد" أو "آي أو إس"، في طريقة فتح الكاميرا.

وتركز بنية "دايركت" على تراسل الفيديو المباشر مثل "سناب شات"، وإنشاء مواد جديدة من صور وفيديوهات للمشاركة مع الأصدقاء بصورة خاصّة.

وأشارت "إنستجرام"، إلى أن التطبيق سيتوقف عن عرض أيّ دردشات بمجرد أن يتم تثبيت تطبيق "دايركت" الجديد.