النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تطبيق منفصل من "إنستجرام" .. تلك تفاصيله

سيكون مخصّصاً للرسائل الخاصّة مثل "سناب شات"

كشف تطبيق الصور الشهير "إنستجرام"، عن أنه يختبر حالياً إطلاق تطبيق منفصل.

وأوضحت التقارير أن التطبيق سيكون مستقلاً للرسائل الخاصّة، وستطلق عليه اسم "دايركت".

وسيتم عمل التطبيق بصورة مماثلة لطريقة عمل "سناب شات" على "أندرويد" أو "آي أو إس"، في طريقة فتح الكاميرا.

وتركز بنية "دايركت" على تراسل الفيديو المباشر مثل "سناب شات"، وإنشاء مواد جديدة من صور وفيديوهات للمشاركة مع الأصدقاء بصورة خاصّة.

وأشارت "إنستجرام"، إلى أن التطبيق سيتوقف عن عرض أيّ دردشات بمجرد أن يتم تثبيت تطبيق "دايركت" الجديد.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
تطبيق منفصل من "إنستجرام" .. تلك تفاصيله
سبق

كشف تطبيق الصور الشهير "إنستجرام"، عن أنه يختبر حالياً إطلاق تطبيق منفصل.

وأوضحت التقارير أن التطبيق سيكون مستقلاً للرسائل الخاصّة، وستطلق عليه اسم "دايركت".

وسيتم عمل التطبيق بصورة مماثلة لطريقة عمل "سناب شات" على "أندرويد" أو "آي أو إس"، في طريقة فتح الكاميرا.

وتركز بنية "دايركت" على تراسل الفيديو المباشر مثل "سناب شات"، وإنشاء مواد جديدة من صور وفيديوهات للمشاركة مع الأصدقاء بصورة خاصّة.

وأشارت "إنستجرام"، إلى أن التطبيق سيتوقف عن عرض أيّ دردشات بمجرد أن يتم تثبيت تطبيق "دايركت" الجديد.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
01:07 PM

تطبيق منفصل من "إنستجرام" .. تلك تفاصيله

سيكون مخصّصاً للرسائل الخاصّة مثل "سناب شات"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
1,658

كشف تطبيق الصور الشهير "إنستجرام"، عن أنه يختبر حالياً إطلاق تطبيق منفصل.

وأوضحت التقارير أن التطبيق سيكون مستقلاً للرسائل الخاصّة، وستطلق عليه اسم "دايركت".

وسيتم عمل التطبيق بصورة مماثلة لطريقة عمل "سناب شات" على "أندرويد" أو "آي أو إس"، في طريقة فتح الكاميرا.

وتركز بنية "دايركت" على تراسل الفيديو المباشر مثل "سناب شات"، وإنشاء مواد جديدة من صور وفيديوهات للمشاركة مع الأصدقاء بصورة خاصّة.

وأشارت "إنستجرام"، إلى أن التطبيق سيتوقف عن عرض أيّ دردشات بمجرد أن يتم تثبيت تطبيق "دايركت" الجديد.

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
39,972
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,237
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,654
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
61,818

كاريكاتير

الصورة الكاملة

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة