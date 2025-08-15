النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1528 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1413 إصابة

"كورونا" يصيب 498 فلسطينياً خلال 24 ساعة

تسجيل 3 وفيات جديدة

سجلت الأراضي الفلسطينية498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم (السبت).

وأشارت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز" إلى حالتي وفاة لمريض من محافظة الخليل ومريض من محافظة نابلس، وتسجيل حالة وفاة ثالثة لمريض في جبل المكبر داخل مدينة القدس المحتلة.

وبينت مي الكيلة أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 194 حالة تلتها الخليل بإجمالي 104 حالات، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية إلى جانب إصابة واحدة في قطاع غزة.

وأضافت أن من بين المصابين 22 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.


الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" يصيب 498 فلسطينياً خلال 24 ساعة
سبق

سجلت الأراضي الفلسطينية498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم (السبت).

وأشارت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز" إلى حالتي وفاة لمريض من محافظة الخليل ومريض من محافظة نابلس، وتسجيل حالة وفاة ثالثة لمريض في جبل المكبر داخل مدينة القدس المحتلة.

وبينت مي الكيلة أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 194 حالة تلتها الخليل بإجمالي 104 حالات، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية إلى جانب إصابة واحدة في قطاع غزة.

وأضافت أن من بين المصابين 22 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.


15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
04:24 PM

"كورونا" يصيب 498 فلسطينياً خلال 24 ساعة

تسجيل 3 وفيات جديدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
220

سجلت الأراضي الفلسطينية498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم (السبت).

وأشارت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز" إلى حالتي وفاة لمريض من محافظة الخليل ومريض من محافظة نابلس، وتسجيل حالة وفاة ثالثة لمريض في جبل المكبر داخل مدينة القدس المحتلة.

وبينت مي الكيلة أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 194 حالة تلتها الخليل بإجمالي 104 حالات، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية إلى جانب إصابة واحدة في قطاع غزة.

وأضافت أن من بين المصابين 22 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,926
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,307
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,276
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,670

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة