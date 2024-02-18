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"الصحة" تعلن أسماء المرشحين لوظائف الأخصائيين على فئة صيدلي - أخصائي

دعتهم لمراجعة مديرياتها من الأحد وحتى الخميس

أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف الأخصائيين، داعية المرشحين والمرشحات المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على فئة (صيدلي - أخصائي)، والمعلن عنها خلال الفترة من 15/ 12/ 2019م، حتى 31/ 12/ 2019م لمراجعة مديريات الشؤون الصحية بمختلف المناطق والمحافظات، ابتداءً من يوم الأحد القادم المواف 23/ 2/ 2020م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 27/ 2/ 2020م.

ولفتت إلى أن ذلك لمطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم، واستكمال إجراءات ترشحهم، مصطحبين معهم أصول الوثائق التالية:

الهوية الوطنية، مع نسخة منها.

أصل وثيقة التخرج، مع نسخة منها موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.

شهادة الامتياز.

شهادة التصنيف، وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول.

الخبرات المسجلة عند التقديم، إن وجدت.

وأشارت "الصحة" في إعلانها إلى أن المتقدمين والمتقدمات، قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح وفقًا لنقاط المؤهل، والأقدمية، والخبرات، والرغبات المكانية، مؤكدة أن مَنْ لم يحضر للمطابقة خلال الفترة المذكورة، سيعد ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.

للاطلاع على أسماء المرشحين للوظائف:

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/2020-02-18-001.pdf

للاطلاع على أسماء المرشحات للوظائف:

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/2020-02-18-002.pdf

وزارة الصحة وظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن أسماء المرشحين لوظائف الأخصائيين على فئة صيدلي - أخصائي
سبق

أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف الأخصائيين، داعية المرشحين والمرشحات المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على فئة (صيدلي - أخصائي)، والمعلن عنها خلال الفترة من 15/ 12/ 2019م، حتى 31/ 12/ 2019م لمراجعة مديريات الشؤون الصحية بمختلف المناطق والمحافظات، ابتداءً من يوم الأحد القادم المواف 23/ 2/ 2020م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 27/ 2/ 2020م.

ولفتت إلى أن ذلك لمطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم، واستكمال إجراءات ترشحهم، مصطحبين معهم أصول الوثائق التالية:

الهوية الوطنية، مع نسخة منها.

أصل وثيقة التخرج، مع نسخة منها موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.

شهادة الامتياز.

شهادة التصنيف، وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول.

الخبرات المسجلة عند التقديم، إن وجدت.

وأشارت "الصحة" في إعلانها إلى أن المتقدمين والمتقدمات، قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح وفقًا لنقاط المؤهل، والأقدمية، والخبرات، والرغبات المكانية، مؤكدة أن مَنْ لم يحضر للمطابقة خلال الفترة المذكورة، سيعد ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.

للاطلاع على أسماء المرشحين للوظائف:

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/2020-02-18-001.pdf

للاطلاع على أسماء المرشحات للوظائف:

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/2020-02-18-002.pdf

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
05:55 PM

"الصحة" تعلن أسماء المرشحين لوظائف الأخصائيين على فئة صيدلي - أخصائي

دعتهم لمراجعة مديرياتها من الأحد وحتى الخميس

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علي السحاري - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف الأخصائيين، داعية المرشحين والمرشحات المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على فئة (صيدلي - أخصائي)، والمعلن عنها خلال الفترة من 15/ 12/ 2019م، حتى 31/ 12/ 2019م لمراجعة مديريات الشؤون الصحية بمختلف المناطق والمحافظات، ابتداءً من يوم الأحد القادم المواف 23/ 2/ 2020م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 27/ 2/ 2020م.

ولفتت إلى أن ذلك لمطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم، واستكمال إجراءات ترشحهم، مصطحبين معهم أصول الوثائق التالية:

الهوية الوطنية، مع نسخة منها.

أصل وثيقة التخرج، مع نسخة منها موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.

شهادة الامتياز.

شهادة التصنيف، وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول.

الخبرات المسجلة عند التقديم، إن وجدت.

وأشارت "الصحة" في إعلانها إلى أن المتقدمين والمتقدمات، قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح وفقًا لنقاط المؤهل، والأقدمية، والخبرات، والرغبات المكانية، مؤكدة أن مَنْ لم يحضر للمطابقة خلال الفترة المذكورة، سيعد ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.

للاطلاع على أسماء المرشحين للوظائف:

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/2020-02-18-001.pdf

للاطلاع على أسماء المرشحات للوظائف:

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/2020-02-18-002.pdf

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