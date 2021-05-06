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استمرار دورات الإسعافات الأولية والبروتوكولات العلاجية في الهلال الأحمر بمكة

استفاد منها ٧٤ شخصًا من الجنسين خلال شهر رمضان المبارك

نفذت إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك عدداً من المحاضرات التوعوية والدورات التدريبية لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، وبرنامج البروتوكولات العلاجية للمختصين في المجال الصحي . استفاد منها 74 من الجنسين رجالًا ونساءً.

كما استفاد من هذه الدورات والمحاضرات عدد من الجهات، حيث شملت التعريف بكيفية اتباع خطوات التعامل مع الحالات الطارئة، ورفع الجانب التوعوي لدى أفراد المجتمع بأهمية الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى آخر المستجدات ومبادئ الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية الحد من انتشار الفيروس.

وتأتي هذه الدورات استمراراً للجهود التوعوية والتدريبية والإجراءات الاحترازية التي تقدمها الهيئة، في ظل عودة الحياة إلى الأوضاع الطبيعية وبهدف رفع الوعي الاجتماعي، وذلك انطلاقاً من الدور التكاملي الذي تقوم به الهيئة مع الجهات الحكومية الأخرى في سبيل مكافحة انتشار العدوى.

وتقدم إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة المتواجدة في المدن (جدة – الطائف – مكة) عددًا من الدورات داخل مقرها التدريبي أو ومقرات القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى المحاضرات عبر تقنية التعليم عند بعد، وتشمل مجموعة الدورات والبرامج التدريبية عن بُعد للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، حيث يتم التسجيل للحصول على تلك الدورات من خلال الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة "نظام التدريب"، عبر الموقع https://training.srca.org.sa/#!/home

وشملت المحاضرات أيضًا التعريف بالخدمات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر السعودي والطريقة الصحيحة للإبلاغ عن طريق رقم الخدمة الاسعافية 997 لطلب سيارة الإسعاف أو طلب الإرشادات الطبية الإسعافية وكيفية استخدام تطبيق اسعفني . وفي نهاية الدورة يحصل كل متدرب علي شهادة معتمدة من الهيئة.


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استمرار دورات الإسعافات الأولية والبروتوكولات العلاجية في الهلال الأحمر بمكة
سبق

نفذت إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك عدداً من المحاضرات التوعوية والدورات التدريبية لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، وبرنامج البروتوكولات العلاجية للمختصين في المجال الصحي . استفاد منها 74 من الجنسين رجالًا ونساءً.

كما استفاد من هذه الدورات والمحاضرات عدد من الجهات، حيث شملت التعريف بكيفية اتباع خطوات التعامل مع الحالات الطارئة، ورفع الجانب التوعوي لدى أفراد المجتمع بأهمية الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى آخر المستجدات ومبادئ الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية الحد من انتشار الفيروس.

وتأتي هذه الدورات استمراراً للجهود التوعوية والتدريبية والإجراءات الاحترازية التي تقدمها الهيئة، في ظل عودة الحياة إلى الأوضاع الطبيعية وبهدف رفع الوعي الاجتماعي، وذلك انطلاقاً من الدور التكاملي الذي تقوم به الهيئة مع الجهات الحكومية الأخرى في سبيل مكافحة انتشار العدوى.

وتقدم إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة المتواجدة في المدن (جدة – الطائف – مكة) عددًا من الدورات داخل مقرها التدريبي أو ومقرات القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى المحاضرات عبر تقنية التعليم عند بعد، وتشمل مجموعة الدورات والبرامج التدريبية عن بُعد للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، حيث يتم التسجيل للحصول على تلك الدورات من خلال الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة "نظام التدريب"، عبر الموقع https://training.srca.org.sa/#!/home

وشملت المحاضرات أيضًا التعريف بالخدمات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر السعودي والطريقة الصحيحة للإبلاغ عن طريق رقم الخدمة الاسعافية 997 لطلب سيارة الإسعاف أو طلب الإرشادات الطبية الإسعافية وكيفية استخدام تطبيق اسعفني . وفي نهاية الدورة يحصل كل متدرب علي شهادة معتمدة من الهيئة.


06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
02:34 PM

استمرار دورات الإسعافات الأولية والبروتوكولات العلاجية في الهلال الأحمر بمكة

استفاد منها ٧٤ شخصًا من الجنسين خلال شهر رمضان المبارك

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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نفذت إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك عدداً من المحاضرات التوعوية والدورات التدريبية لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، وبرنامج البروتوكولات العلاجية للمختصين في المجال الصحي . استفاد منها 74 من الجنسين رجالًا ونساءً.

كما استفاد من هذه الدورات والمحاضرات عدد من الجهات، حيث شملت التعريف بكيفية اتباع خطوات التعامل مع الحالات الطارئة، ورفع الجانب التوعوي لدى أفراد المجتمع بأهمية الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى آخر المستجدات ومبادئ الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية الحد من انتشار الفيروس.

وتأتي هذه الدورات استمراراً للجهود التوعوية والتدريبية والإجراءات الاحترازية التي تقدمها الهيئة، في ظل عودة الحياة إلى الأوضاع الطبيعية وبهدف رفع الوعي الاجتماعي، وذلك انطلاقاً من الدور التكاملي الذي تقوم به الهيئة مع الجهات الحكومية الأخرى في سبيل مكافحة انتشار العدوى.

وتقدم إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة المتواجدة في المدن (جدة – الطائف – مكة) عددًا من الدورات داخل مقرها التدريبي أو ومقرات القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى المحاضرات عبر تقنية التعليم عند بعد، وتشمل مجموعة الدورات والبرامج التدريبية عن بُعد للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، حيث يتم التسجيل للحصول على تلك الدورات من خلال الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة "نظام التدريب"، عبر الموقع https://training.srca.org.sa/#!/home

وشملت المحاضرات أيضًا التعريف بالخدمات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر السعودي والطريقة الصحيحة للإبلاغ عن طريق رقم الخدمة الاسعافية 997 لطلب سيارة الإسعاف أو طلب الإرشادات الطبية الإسعافية وكيفية استخدام تطبيق اسعفني . وفي نهاية الدورة يحصل كل متدرب علي شهادة معتمدة من الهيئة.


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