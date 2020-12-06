طبيب أمريكي شهير يكشف الآثار الجانبية للقاح كورونا

الشعور بالاكتئاب وألم في الذراع والشعور بالتعب الشديد والهزل

أكّد سانجي غوبتا؛ الطبيب الامريكي الشهير، أن للقاح كورونا بعض الآثار الجانبية؛ لكن مؤقتة، مشيراً إلى أن اللقاح فعال ويعد آمناً إلى حد كبير جداً بعد تجربته على آلاف الأشخاص.

وأضاف الدكتور سانجي غوبتا؛ كبير المراسلين الصحيين في شبكة "سي إن إن"، أن الآثار الجانبية المحتملة، الشعور بالاكتئاب لعدة أيام، وألم في الذراع، إلى جانب الشعور بالتعب الشديد والهزل؛ لدرجة أن نظام المناعة لديك يبقى متأهباً.

وأشار غوبتا؛ إلى أنه حتى بعد إطلاق حملة التطعيم سيتعيّن على الناس الاستمرار في ارتداء الكمامات؛ لأنه لن يتم تلقيح الجميع في وقت واحد، وأن المجتمع سيكون بحاجة إلى بناء مناعة القطيع، مشيراً إلى أن هناك أسئلة مازالت مفتوحة، ولن تتضح إجابتها إلا بعد أسابيع من تلقي الناس التطعيمات اللازمة.

وأضاف غوبتا؛ أن الولايات المتحدة تملك أفضل الخدمات الصحية من مستشفيات وعلاجات وأجهزة وكوادر طبية وقوانين صحية إلا أن البلد يقع في وضع سيئ جداً من حيث انتشار الفيروس؛ محمّلاً المواطنين في أمريكا أسباب الانتشار بعدم الالتزام، والاستمرار في حضور التجمعات واللقاءات دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.