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محافظ "صامطة" يؤدي صلاة الميت على الشهيد "كريري"

نقل تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لذويه

أدّى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، صلاة الميت على جثمان الشهيد البطل رقيب أول علي عبده محمد كريري، بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء، بجامع قرية "الزاوية" شمال محافظة "صامطة"، والذي استشهد في الحد الجنوبي مدافعاً عن حدود هذا الوطن.

ونقل محافظ "صامطة" تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهده الأمين، وزير الدفاع، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، لأسرة الشهيد، مواسياً لهم في مصابهم.

فيما نقل العقيد ركن محمد عودة البلوي قائد وحدة الشهيد تعازي المسؤولين في القوات المسلحة وحزنهم لفقدان زميلهم؛ الذي كان مثالاً للجندي المخلص في عمله المطيع لرؤسائه.

وقدم ذوو الشهيد "كريري"، شكرهم لمحافظ "صامطة" على حضوره وتقديم واجب العزاء، مؤكدين أن ذلك من عادات قيادتنا الرشيدة وأمرائنا في الوقوف مع المواطن في السراء والضراء، سائلين الله أن يتقبل ابنهم شهيداً لديه، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم.

وأضاف ذوو الشهيد: "وقوف القيادة بجانب عوائل الشهداء يخفف المصاب ويثبت العزيمة في قلوبنا، ويدفعنا للاستمرار لتقديم أبنائنا فداء لهذا الوطن الغالي".

يشار إلى أن الشهيد له زوجتان أنجب من الأولى 3 أبناء و4 بنات ومن الزوجة الثانية ابنة واحدة وشهد الصلاة على الشهيد مدير شرطة صامطة، العقيد سعد مقبول القحطاني، ورئيس لجنة الشهداء الملازم أول أسامة محمد الفود ومدير إدارة المساجد بصامطة الشيخ أحمد كريري.

محافظ صامطة صلاة الميت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ "صامطة" يؤدي صلاة الميت على الشهيد "كريري"
سبق

أدّى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، صلاة الميت على جثمان الشهيد البطل رقيب أول علي عبده محمد كريري، بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء، بجامع قرية "الزاوية" شمال محافظة "صامطة"، والذي استشهد في الحد الجنوبي مدافعاً عن حدود هذا الوطن.

ونقل محافظ "صامطة" تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهده الأمين، وزير الدفاع، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، لأسرة الشهيد، مواسياً لهم في مصابهم.

فيما نقل العقيد ركن محمد عودة البلوي قائد وحدة الشهيد تعازي المسؤولين في القوات المسلحة وحزنهم لفقدان زميلهم؛ الذي كان مثالاً للجندي المخلص في عمله المطيع لرؤسائه.

وقدم ذوو الشهيد "كريري"، شكرهم لمحافظ "صامطة" على حضوره وتقديم واجب العزاء، مؤكدين أن ذلك من عادات قيادتنا الرشيدة وأمرائنا في الوقوف مع المواطن في السراء والضراء، سائلين الله أن يتقبل ابنهم شهيداً لديه، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم.

وأضاف ذوو الشهيد: "وقوف القيادة بجانب عوائل الشهداء يخفف المصاب ويثبت العزيمة في قلوبنا، ويدفعنا للاستمرار لتقديم أبنائنا فداء لهذا الوطن الغالي".

يشار إلى أن الشهيد له زوجتان أنجب من الأولى 3 أبناء و4 بنات ومن الزوجة الثانية ابنة واحدة وشهد الصلاة على الشهيد مدير شرطة صامطة، العقيد سعد مقبول القحطاني، ورئيس لجنة الشهداء الملازم أول أسامة محمد الفود ومدير إدارة المساجد بصامطة الشيخ أحمد كريري.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
08:41 PM

محافظ "صامطة" يؤدي صلاة الميت على الشهيد "كريري"

نقل تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لذويه

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أدّى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، صلاة الميت على جثمان الشهيد البطل رقيب أول علي عبده محمد كريري، بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء، بجامع قرية "الزاوية" شمال محافظة "صامطة"، والذي استشهد في الحد الجنوبي مدافعاً عن حدود هذا الوطن.

ونقل محافظ "صامطة" تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهده الأمين، وزير الدفاع، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، لأسرة الشهيد، مواسياً لهم في مصابهم.

فيما نقل العقيد ركن محمد عودة البلوي قائد وحدة الشهيد تعازي المسؤولين في القوات المسلحة وحزنهم لفقدان زميلهم؛ الذي كان مثالاً للجندي المخلص في عمله المطيع لرؤسائه.

وقدم ذوو الشهيد "كريري"، شكرهم لمحافظ "صامطة" على حضوره وتقديم واجب العزاء، مؤكدين أن ذلك من عادات قيادتنا الرشيدة وأمرائنا في الوقوف مع المواطن في السراء والضراء، سائلين الله أن يتقبل ابنهم شهيداً لديه، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم.

وأضاف ذوو الشهيد: "وقوف القيادة بجانب عوائل الشهداء يخفف المصاب ويثبت العزيمة في قلوبنا، ويدفعنا للاستمرار لتقديم أبنائنا فداء لهذا الوطن الغالي".

يشار إلى أن الشهيد له زوجتان أنجب من الأولى 3 أبناء و4 بنات ومن الزوجة الثانية ابنة واحدة وشهد الصلاة على الشهيد مدير شرطة صامطة، العقيد سعد مقبول القحطاني، ورئيس لجنة الشهداء الملازم أول أسامة محمد الفود ومدير إدارة المساجد بصامطة الشيخ أحمد كريري.

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