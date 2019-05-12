"الزيد" يثمن جهود وزير الثقافة في تعزيز تعاون السعودية والصين

أشار إلى حرصه على إطلاق العديد من المبادرات لتقوية علاقات البلدين

أفاد نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبدالكريم الزيد، بأن المملكة العربية السعودية لديها حرص كبير على التقارب الثقافي مع الجمهورية الصينية الشعبية، من خلال العديد من البرامج المتنوعة.

وقال "الزيد": مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، عبر فرعها في جامعة بكين، تحتوي على أكثر من مليوني مادة معرفية عربية صينية، وتعمل على تنظيم أنشطة متنوعة حيث أقامت ندوات ومعارض متميزة، مثل معرض "الحكمة من الشرق" الذي يرصد تطور الكتابة الصينية والعربية.

وأضاف: جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة وزعت إحدى دوراتها بالصين عام 2014 وفاز بها أساتذة كبار من الصين لهم دور كبير في الترجمة والتأثير الثقافي.

وأردف: جائزة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعتبر جائزة رائدة تتوجه للشباب من الشعبين وتتجه لتوسيع إطارها بغرض تعزيز الفنون والترجمة والأدب والفكر والتواصل الحضاري بين الشعبين السعودي والصيني.

وتابع: هناك وقفة لوزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان الذي أشرف على الجائزة حيث يولي اهتمامًا كبيرًا جداً بتعزيز العلاقات الثقافية السعودية والصينية وأعلن عن أكثر من مبادرة ونتوجه له بالشكر على المبادرات الكبيرة الهادفة إلى تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

واختتم "الزيد" بالقول: هناك منظومة من البرامج والفعاليات كانت معدة لهذا العام 2020 لكن تأجلت بسبب الجائحة إلى العام القادم وهي تعزز التعاون الثقافي بمختلف مجالاته في السينما والفن التشكيلي والأدب والترجمة وحوارات الشباب.