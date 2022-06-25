القيادة تعزي قبرص في وفاة الرئيس السابق

عبر برقيتي عزاء ومواساة من الملك وولي عهده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في وفاة رئيس جمهورية قبرص السابق ديمتريس كريستوفياس.

وقال الملك المفدى: تلقينا نبأ وفاة الرئيس ديمتريس كريستوفياس ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة مماثلة قال فيها: تلقيت نبأ وفاة الرئيس ديمتريس كريستوفياس، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء.