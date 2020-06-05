النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2591 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 95748

الأول من نوعه.. ماليزيا تُطلق مؤشراً عالمياً لـ "كورونا" بالتعاون مع "الصحة العالمية"

يشمل تقنيات بتصميم وتنفيذ خوارزميات تمكّنه من معالجة 3000 نقطة بيانات يومياً

أطلقت ماليزيا، اليوم، ما أسمته مؤشراً عالمياً للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو الأول من نوعه في العالم، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وجهات محلية ودولية أخرى.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا والإبداع الماليزي خيري جمال الدين، في كلمته خلال مراسم الإطلاق، إن المؤشر (جي.سي.آي) يشمل تقنيات بتصميم وتنفيذ خوارزميات تمكنه من معالجة ما يقرب من 3000 نقطة من البيانات يومياً.

وأوضح أن المؤشر سيتم "تحديثه يومياً لمساعدة العالم على تخطيط إستراتيجياته في التعامل مع الفيروس ولمعرفة أفضل الممارسات من البلدان التي تتعافى من هذه الأزمة"، مفيداً بأن المؤشر سيكون منصة مفتوحة للعالم.

وأضاف، أن المؤشر قادر على جمع المقاييس من قواعد البيانات المفتوحة المعترف بها والموثوقة حول الحوكمة والرعاية الصحية العامة؛ فضلاً عن التقييم بشكل شامل لمدى الخطورة وتقدم التعافي في الدول الأخرى.

وأوضح، أن المؤشر يحتوي على مؤشرين: أحدهما، حول الخطورة، والآخر حول التعافي، حيث يقيس المؤشر الأول مدى خطورة الحالات ضد قدرة نظام الرعاية الصحية الخاص بالدولة المعينة وقدرتها على احتواء تفشي الفيروس، فيما يقيس المؤشر الآخر مدى تعامل البلاد مع الأزمة من منظور الصحة والسلامة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الأول من نوعه.. ماليزيا تُطلق مؤشراً عالمياً لـ "كورونا" بالتعاون مع "الصحة العالمية"
سبق

أطلقت ماليزيا، اليوم، ما أسمته مؤشراً عالمياً للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو الأول من نوعه في العالم، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وجهات محلية ودولية أخرى.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا والإبداع الماليزي خيري جمال الدين، في كلمته خلال مراسم الإطلاق، إن المؤشر (جي.سي.آي) يشمل تقنيات بتصميم وتنفيذ خوارزميات تمكنه من معالجة ما يقرب من 3000 نقطة من البيانات يومياً.

وأوضح أن المؤشر سيتم "تحديثه يومياً لمساعدة العالم على تخطيط إستراتيجياته في التعامل مع الفيروس ولمعرفة أفضل الممارسات من البلدان التي تتعافى من هذه الأزمة"، مفيداً بأن المؤشر سيكون منصة مفتوحة للعالم.

وأضاف، أن المؤشر قادر على جمع المقاييس من قواعد البيانات المفتوحة المعترف بها والموثوقة حول الحوكمة والرعاية الصحية العامة؛ فضلاً عن التقييم بشكل شامل لمدى الخطورة وتقدم التعافي في الدول الأخرى.

وأوضح، أن المؤشر يحتوي على مؤشرين: أحدهما، حول الخطورة، والآخر حول التعافي، حيث يقيس المؤشر الأول مدى خطورة الحالات ضد قدرة نظام الرعاية الصحية الخاص بالدولة المعينة وقدرتها على احتواء تفشي الفيروس، فيما يقيس المؤشر الآخر مدى تعامل البلاد مع الأزمة من منظور الصحة والسلامة.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
02:41 PM

الأول من نوعه.. ماليزيا تُطلق مؤشراً عالمياً لـ "كورونا" بالتعاون مع "الصحة العالمية"

يشمل تقنيات بتصميم وتنفيذ خوارزميات تمكّنه من معالجة 3000 نقطة بيانات يومياً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,777

أطلقت ماليزيا، اليوم، ما أسمته مؤشراً عالمياً للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو الأول من نوعه في العالم، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وجهات محلية ودولية أخرى.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا والإبداع الماليزي خيري جمال الدين، في كلمته خلال مراسم الإطلاق، إن المؤشر (جي.سي.آي) يشمل تقنيات بتصميم وتنفيذ خوارزميات تمكنه من معالجة ما يقرب من 3000 نقطة من البيانات يومياً.

وأوضح أن المؤشر سيتم "تحديثه يومياً لمساعدة العالم على تخطيط إستراتيجياته في التعامل مع الفيروس ولمعرفة أفضل الممارسات من البلدان التي تتعافى من هذه الأزمة"، مفيداً بأن المؤشر سيكون منصة مفتوحة للعالم.

وأضاف، أن المؤشر قادر على جمع المقاييس من قواعد البيانات المفتوحة المعترف بها والموثوقة حول الحوكمة والرعاية الصحية العامة؛ فضلاً عن التقييم بشكل شامل لمدى الخطورة وتقدم التعافي في الدول الأخرى.

وأوضح، أن المؤشر يحتوي على مؤشرين: أحدهما، حول الخطورة، والآخر حول التعافي، حيث يقيس المؤشر الأول مدى خطورة الحالات ضد قدرة نظام الرعاية الصحية الخاص بالدولة المعينة وقدرتها على احتواء تفشي الفيروس، فيما يقيس المؤشر الآخر مدى تعامل البلاد مع الأزمة من منظور الصحة والسلامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,852
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,254
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,232
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,916

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة