الأول من نوعه.. ماليزيا تُطلق مؤشراً عالمياً لـ "كورونا" بالتعاون مع "الصحة العالمية"

يشمل تقنيات بتصميم وتنفيذ خوارزميات تمكّنه من معالجة 3000 نقطة بيانات يومياً

أطلقت ماليزيا، اليوم، ما أسمته مؤشراً عالمياً للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو الأول من نوعه في العالم، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وجهات محلية ودولية أخرى.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا والإبداع الماليزي خيري جمال الدين، في كلمته خلال مراسم الإطلاق، إن المؤشر (جي.سي.آي) يشمل تقنيات بتصميم وتنفيذ خوارزميات تمكنه من معالجة ما يقرب من 3000 نقطة من البيانات يومياً.

وأوضح أن المؤشر سيتم "تحديثه يومياً لمساعدة العالم على تخطيط إستراتيجياته في التعامل مع الفيروس ولمعرفة أفضل الممارسات من البلدان التي تتعافى من هذه الأزمة"، مفيداً بأن المؤشر سيكون منصة مفتوحة للعالم.

وأضاف، أن المؤشر قادر على جمع المقاييس من قواعد البيانات المفتوحة المعترف بها والموثوقة حول الحوكمة والرعاية الصحية العامة؛ فضلاً عن التقييم بشكل شامل لمدى الخطورة وتقدم التعافي في الدول الأخرى.

وأوضح، أن المؤشر يحتوي على مؤشرين: أحدهما، حول الخطورة، والآخر حول التعافي، حيث يقيس المؤشر الأول مدى خطورة الحالات ضد قدرة نظام الرعاية الصحية الخاص بالدولة المعينة وقدرتها على احتواء تفشي الفيروس، فيما يقيس المؤشر الآخر مدى تعامل البلاد مع الأزمة من منظور الصحة والسلامة.