رئاسة أمن الدولة تتيح للمواطنين زيارة سجون المباحث

من خلال تسجيل طلباتهم عبر نموذج مجهز بجناحها بالجنادرية

أتاحت رئاسة أمن الدولة، من خلال جناحها المشارك في مهرجان الجنادرية 32، الفرصة للمواطنين الراغبين في زيارة سجون المباحث بـ"الحائر وأبها وبريدة وذهبان والدمام"، وذلك من خلال تسجيل طلباتهم عبر نموذج مجهز؛ من أجل لقاء النزلاء والاطلاع على أحوالهم عن قرب والرعاية التي يحظون بها.

ويضم جناح رئاسة أمن الدولة عدداً من الأركان التي تمثل القطاعات الأمنية العاملة تحت مظلة رئاسة أمن الدولة على غرار "إدارة المتفجرات، وأمن المطارات، والإدارة العامة لسجون المباحث، ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، والعمليات الميدانية، والمباحث الإدارية، وكلية نايف للأمن الوطني، والإدارة العامة للأمن الفكري، والقيادة العامة لطيران الأمن، وقوات الطوارئ الخاصة".

كما يشتمل الجناح على مجموعة من اللوحات التي تبرز القضايا الأمنية، ولوحة تحمل صوراً لشهداء الواجب الذين استشهدوا خلال أدائهم مهام أمنية ضد الإرهاب والفئة الضالة.

وحرصت الرئاسة على تميز جناحها المشارك في هذه التظاهرة الوطنية الثقافية الاجتماعية التي تحظى بشعبية كبيرة في الأوساط المجتمعية، حيث ركزت على ما يجعله مختلفاً من حيث الفكرة والطرح، فقررت إثراءه بالمعلومات والإحصائيات وقدمتها للزائر بشكل ميسر ومبسط.

وعرضت إحصائية لإجمالي ما ضُبط بحوزة التنظيمات الإرهابية من المتفجرات، تقدر بـ 47 طناً من الخلائط المتفجرة، وأكثر من 240 حزاماً ناسفاً، و450 قنبلةً يدويةً، و374 قذيفة RPG، وثلاثة صواريخ SAM7، لدى تنظيمات تطلق على نفسها "حزب الله الحجاز، وحزب الله الكويتي، والقاعدة، وداعش".