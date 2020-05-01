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"الصحة" : تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 24097

"إغاثي" الملك سلمان يوزع 5661 سلة غذائية للمحتاجين باليمن والسودان

فيما أطلقت عيادات المركز مبادرة الرعاية الصحية المنزلية في مخيم الزعتري

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 4,711 سلة غذائية للمحتاجين في محلية الخرطوم ومحلية سنكات، التابعة لولاية الخرطوم بالسودان، استفاد منها 28,266 فردًا.

وجرى توزيع 3,511 سلة غذائية في محلية الخرطوم، استفاد منها 21,066 فردًا، و 1,200 سلة غذائية في محلية سنكات، استفاد منها 7,200 فرد، وذلك بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية، ليتم إيصال المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب نقطة لهم لتجنب التجمعات واتباع الإجراءات اللازمة في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19).

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 38,211 سلة غذائية خلال شهر رمضان المبارك بجمهورية السودان الشقيقة.

كما وزع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم, 950 سلة غذائية في مديريتي المكلا وبروم ميفع بمحافظة حضرموت، لإغاثة المستهدفين من إجراءات الحجر المنزلي المفروض جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، استفاد منها 5,700 فرد.

ويأتي ذلك ضمن تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة العاجلة لمساعدة أبناء الشعب اليمني الشقيق بمختلف محافظاته في ظل جائحة كورونا.

على جانب أخر أطلقت عيادات في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن مبادرة الرعاية الصحية المنزلية للمرضى الذين لديهم إصابات دائمة ومزمنة من حالات شلل الأطراف السفلية وإصابات الحرب، ومرضى ذوي الإعاقة، والمرضى المسنين، وحالات القدم السكرية, حيث ستتم معاينة هؤلاء المرضى من قبل الفريق الطبي الميداني التابع للعيادات التخصصية لمركز الملك سلمان للإغاثة وتحديد الاحتياجات الطبية التي يحتاجها المرضى وعمل برنامج زيارات دورية لهم على أن تتم متابعتهم ورعايتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم بما يضمن سلامتهم ويخفف من معاناتهم في ظل بيئة اللجوء الصعبة.

وتسعى العيادات لتقديم خدماتها الصحية النوعية لقاطني المخيم من الأشقاء السوريين والتسهيل على المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وسط منظومة طبية متكاملة وخدمات مساندة وفرتها الأطقم الفنية العاملة في الميدان.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي" الملك سلمان يوزع 5661 سلة غذائية للمحتاجين باليمن والسودان
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 4,711 سلة غذائية للمحتاجين في محلية الخرطوم ومحلية سنكات، التابعة لولاية الخرطوم بالسودان، استفاد منها 28,266 فردًا.

وجرى توزيع 3,511 سلة غذائية في محلية الخرطوم، استفاد منها 21,066 فردًا، و 1,200 سلة غذائية في محلية سنكات، استفاد منها 7,200 فرد، وذلك بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية، ليتم إيصال المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب نقطة لهم لتجنب التجمعات واتباع الإجراءات اللازمة في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19).

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 38,211 سلة غذائية خلال شهر رمضان المبارك بجمهورية السودان الشقيقة.

كما وزع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم, 950 سلة غذائية في مديريتي المكلا وبروم ميفع بمحافظة حضرموت، لإغاثة المستهدفين من إجراءات الحجر المنزلي المفروض جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، استفاد منها 5,700 فرد.

ويأتي ذلك ضمن تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة العاجلة لمساعدة أبناء الشعب اليمني الشقيق بمختلف محافظاته في ظل جائحة كورونا.

على جانب أخر أطلقت عيادات في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن مبادرة الرعاية الصحية المنزلية للمرضى الذين لديهم إصابات دائمة ومزمنة من حالات شلل الأطراف السفلية وإصابات الحرب، ومرضى ذوي الإعاقة، والمرضى المسنين، وحالات القدم السكرية, حيث ستتم معاينة هؤلاء المرضى من قبل الفريق الطبي الميداني التابع للعيادات التخصصية لمركز الملك سلمان للإغاثة وتحديد الاحتياجات الطبية التي يحتاجها المرضى وعمل برنامج زيارات دورية لهم على أن تتم متابعتهم ورعايتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم بما يضمن سلامتهم ويخفف من معاناتهم في ظل بيئة اللجوء الصعبة.

وتسعى العيادات لتقديم خدماتها الصحية النوعية لقاطني المخيم من الأشقاء السوريين والتسهيل على المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وسط منظومة طبية متكاملة وخدمات مساندة وفرتها الأطقم الفنية العاملة في الميدان.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
07:04 PM

"إغاثي" الملك سلمان يوزع 5661 سلة غذائية للمحتاجين باليمن والسودان

فيما أطلقت عيادات المركز مبادرة الرعاية الصحية المنزلية في مخيم الزعتري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 4,711 سلة غذائية للمحتاجين في محلية الخرطوم ومحلية سنكات، التابعة لولاية الخرطوم بالسودان، استفاد منها 28,266 فردًا.

وجرى توزيع 3,511 سلة غذائية في محلية الخرطوم، استفاد منها 21,066 فردًا، و 1,200 سلة غذائية في محلية سنكات، استفاد منها 7,200 فرد، وذلك بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية، ليتم إيصال المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب نقطة لهم لتجنب التجمعات واتباع الإجراءات اللازمة في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19).

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 38,211 سلة غذائية خلال شهر رمضان المبارك بجمهورية السودان الشقيقة.

كما وزع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم, 950 سلة غذائية في مديريتي المكلا وبروم ميفع بمحافظة حضرموت، لإغاثة المستهدفين من إجراءات الحجر المنزلي المفروض جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، استفاد منها 5,700 فرد.

ويأتي ذلك ضمن تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة العاجلة لمساعدة أبناء الشعب اليمني الشقيق بمختلف محافظاته في ظل جائحة كورونا.

على جانب أخر أطلقت عيادات في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن مبادرة الرعاية الصحية المنزلية للمرضى الذين لديهم إصابات دائمة ومزمنة من حالات شلل الأطراف السفلية وإصابات الحرب، ومرضى ذوي الإعاقة، والمرضى المسنين، وحالات القدم السكرية, حيث ستتم معاينة هؤلاء المرضى من قبل الفريق الطبي الميداني التابع للعيادات التخصصية لمركز الملك سلمان للإغاثة وتحديد الاحتياجات الطبية التي يحتاجها المرضى وعمل برنامج زيارات دورية لهم على أن تتم متابعتهم ورعايتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم بما يضمن سلامتهم ويخفف من معاناتهم في ظل بيئة اللجوء الصعبة.

وتسعى العيادات لتقديم خدماتها الصحية النوعية لقاطني المخيم من الأشقاء السوريين والتسهيل على المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وسط منظومة طبية متكاملة وخدمات مساندة وفرتها الأطقم الفنية العاملة في الميدان.

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