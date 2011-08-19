الرياض.. القبض على مواطن بحوزته 37,667 قرص إمفيتامين مخدر و2 كجم حشيش

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن القبض على مواطن بمنطقة الرياض، ضبط بحوزته (37,667) قرص إمفيتامين مخدر و(2) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.