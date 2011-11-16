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رئيس "الناتو" يحذر روسيا من القيام بأي أعمال عدوانية ضد أوكرانيا

"ستولتنبرغ" دعاها إلى التحلّي بالشفافية في أنشطتها العسكرية

حذّر رئيس حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم (الاثنين) روسيا من قيامها بأي أعمال عدوانية بعد رصد تجمعات كبيرة وغير عادية للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة.

وقال "ستولتنبرغ" بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأوكراني: "أي استفزاز أو أعمال عدوانية أخرى من جانب روسيا ستكون مصدر قلق خطير"، وفقا لـ"يورو نيوز".

ودعا المسؤول الأوروبي روسيا إلى التحلي بالشفافية، فيما يخص نشاطاتها العسكرية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس "الناتو" يحذر روسيا من القيام بأي أعمال عدوانية ضد أوكرانيا
سبق

حذّر رئيس حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم (الاثنين) روسيا من قيامها بأي أعمال عدوانية بعد رصد تجمعات كبيرة وغير عادية للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة.

وقال "ستولتنبرغ" بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأوكراني: "أي استفزاز أو أعمال عدوانية أخرى من جانب روسيا ستكون مصدر قلق خطير"، وفقا لـ"يورو نيوز".

ودعا المسؤول الأوروبي روسيا إلى التحلي بالشفافية، فيما يخص نشاطاتها العسكرية.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
04:51 PM

رئيس "الناتو" يحذر روسيا من القيام بأي أعمال عدوانية ضد أوكرانيا

"ستولتنبرغ" دعاها إلى التحلّي بالشفافية في أنشطتها العسكرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر رئيس حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم (الاثنين) روسيا من قيامها بأي أعمال عدوانية بعد رصد تجمعات كبيرة وغير عادية للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة.

وقال "ستولتنبرغ" بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأوكراني: "أي استفزاز أو أعمال عدوانية أخرى من جانب روسيا ستكون مصدر قلق خطير"، وفقا لـ"يورو نيوز".

ودعا المسؤول الأوروبي روسيا إلى التحلي بالشفافية، فيما يخص نشاطاتها العسكرية.

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