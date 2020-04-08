دعا مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيان، إلى التفاعل مع الوسم الذي أطلقته المديرية العامة للدفاع المدني، #سلامتك_بمنزلك_غايتنا، والذي يهدف إلى الإسهام في رفع مستوى السلامة في ظل الظروف الحالية. وأشار العميد الركيان إلى أهمية المشاركة المجتمعية في الوسم للأسر بعد التزامهم بالبقاء بالمنزل تنفيذاً للتوجيه الكريم القاضي بمنع التجول للوقاية من جائحة كورونا. وأكد أهمية تبصير الأسر من مواطنين ومقيمين بأسباب وقوع الحوادث وطرق الوقاية منها، خاصة حوادث الحريق التي تشكل الرقم الأكبر في معدلات الحوادث اليومية وما ينتج عنها من أضرار. وأهاب مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل بالجميع الاستفادة من المواد الإعلامية التي تقدم على منصات الدفاع المدني، وحث الأطفال على المشاركة بالمسابقات اليومية، للإيمان بأهميتها في ترسيخ مفهوم السلامة في أذهان الصغار، وتنمية مداركهم للسلوك الآمن حين وجودهم في المنزل.

"مدني حائل" يدعو إلى التفاعل المجتمعي مع وسم #سلامتك_بمنزلك_غايتنا خالد السليمي سبق 2020-04-08 دعا مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيان، إلى التفاعل مع الوسم الذي أطلقته المديرية العامة للدفاع المدني، #سلامتك_بمنزلك_غايتنا، والذي يهدف إلى الإسهام في رفع مستوى السلامة في ظل الظروف الحالية.



وأشار العميد الركيان إلى أهمية المشاركة المجتمعية في الوسم للأسر بعد التزامهم بالبقاء بالمنزل تنفيذاً للتوجيه الكريم القاضي بمنع التجول للوقاية من جائحة كورونا.



وأكد أهمية تبصير الأسر من مواطنين ومقيمين بأسباب وقوع الحوادث وطرق الوقاية منها، خاصة حوادث الحريق التي تشكل الرقم الأكبر في معدلات الحوادث اليومية وما ينتج عنها من أضرار.



وأهاب مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل بالجميع الاستفادة من المواد الإعلامية التي تقدم على منصات الدفاع المدني، وحث الأطفال على المشاركة بالمسابقات اليومية، للإيمان بأهميتها في ترسيخ مفهوم السلامة في أذهان الصغار، وتنمية مداركهم للسلوك الآمن حين وجودهم في المنزل.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 11:46 PM

"مدني حائل" يدعو إلى التفاعل المجتمعي مع وسم #سلامتك_بمنزلك_غايتنا يستهدف رفع مستوى السلامة في ظل الظروف الحالية





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دعا مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيان، إلى التفاعل مع الوسم الذي أطلقته المديرية العامة للدفاع المدني، #سلامتك_بمنزلك_غايتنا، والذي يهدف إلى الإسهام في رفع مستوى السلامة في ظل الظروف الحالية.



وأشار العميد الركيان إلى أهمية المشاركة المجتمعية في الوسم للأسر بعد التزامهم بالبقاء بالمنزل تنفيذاً للتوجيه الكريم القاضي بمنع التجول للوقاية من جائحة كورونا.



وأكد أهمية تبصير الأسر من مواطنين ومقيمين بأسباب وقوع الحوادث وطرق الوقاية منها، خاصة حوادث الحريق التي تشكل الرقم الأكبر في معدلات الحوادث اليومية وما ينتج عنها من أضرار.



وأهاب مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل بالجميع الاستفادة من المواد الإعلامية التي تقدم على منصات الدفاع المدني، وحث الأطفال على المشاركة بالمسابقات اليومية، للإيمان بأهميتها في ترسيخ مفهوم السلامة في أذهان الصغار، وتنمية مداركهم للسلوك الآمن حين وجودهم في المنزل.