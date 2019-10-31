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العم محمود يعود للواجهة مجددًا بصورة مع سيارته عقب استلامها

فاعل خير كان قد وَعَده بها عبر "سبق" وأوفى: لا تذكروا اسمي

أخيرًا، انتهت معاناة العم محمود العباد؛ حيث استلم السيارة التي أعلن التبرع بها "فاعلُ خير" عبر "سبق"، مفضلًا عدم ذكر اسمه؛ وذلك تفاعلًا مع ما نشرته الصحيفة تحت عنوان "للعام الثاني.. مُسِنّ مُقعَد ينقل ابنته على كرسي متحرك من وإلى مدرستها".

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا عن قصة العم محمود العباد (75 سنة)، الذي يقوم بنقل ابنته للعام الثاني على كرسي متحرك من وإلى المدرسة بحي التهيمية بمحافظة الأحساء؛ حيث أجبرته ظروفه المعيشية وإعاقته التي سبّبها حادث مروري، على التنقل بابنته المريضة التي تمنعها ظروفها الصحية من الاستفادة من خدمات النقل المدرسي؛ فلجأ لنقلها على ذلك الكرسي.

العم محمود العباد فاعل خير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العم محمود يعود للواجهة مجددًا بصورة مع سيارته عقب استلامها
سبق

أخيرًا، انتهت معاناة العم محمود العباد؛ حيث استلم السيارة التي أعلن التبرع بها "فاعلُ خير" عبر "سبق"، مفضلًا عدم ذكر اسمه؛ وذلك تفاعلًا مع ما نشرته الصحيفة تحت عنوان "للعام الثاني.. مُسِنّ مُقعَد ينقل ابنته على كرسي متحرك من وإلى مدرستها".

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا عن قصة العم محمود العباد (75 سنة)، الذي يقوم بنقل ابنته للعام الثاني على كرسي متحرك من وإلى المدرسة بحي التهيمية بمحافظة الأحساء؛ حيث أجبرته ظروفه المعيشية وإعاقته التي سبّبها حادث مروري، على التنقل بابنته المريضة التي تمنعها ظروفها الصحية من الاستفادة من خدمات النقل المدرسي؛ فلجأ لنقلها على ذلك الكرسي.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
10:10 AM

العم محمود يعود للواجهة مجددًا بصورة مع سيارته عقب استلامها

فاعل خير كان قد وَعَده بها عبر "سبق" وأوفى: لا تذكروا اسمي

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مسلّم الهواملة - الرياض
0
1,977

أخيرًا، انتهت معاناة العم محمود العباد؛ حيث استلم السيارة التي أعلن التبرع بها "فاعلُ خير" عبر "سبق"، مفضلًا عدم ذكر اسمه؛ وذلك تفاعلًا مع ما نشرته الصحيفة تحت عنوان "للعام الثاني.. مُسِنّ مُقعَد ينقل ابنته على كرسي متحرك من وإلى مدرستها".

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا عن قصة العم محمود العباد (75 سنة)، الذي يقوم بنقل ابنته للعام الثاني على كرسي متحرك من وإلى المدرسة بحي التهيمية بمحافظة الأحساء؛ حيث أجبرته ظروفه المعيشية وإعاقته التي سبّبها حادث مروري، على التنقل بابنته المريضة التي تمنعها ظروفها الصحية من الاستفادة من خدمات النقل المدرسي؛ فلجأ لنقلها على ذلك الكرسي.

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