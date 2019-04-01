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"الحميد" متحدثاً رسمياً باسم وزارة الثقافة

بقرار من الأمير بدر عبدالله بن فرحان

أصدر الأمير بدر عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، قراراً بتعيين مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة عبدالكريم بن عبدالرحمن الحميد، متحدثاً رسمياً باسم وزارة الثقافة.

ويأتي هذا القرار تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء المتضمن قيام الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بتعيين متحدثين رسميين باسمها، ولرفع مستوى التواصل والتفاعل والرد على تساؤلات الجمهور ووسائل الإعلام.

يُذكر أن "الحميد" من الكفاءات الإعلامية، التي تدرجت في العمل الإعلامي وصولاً إلى إدارة العمل الإعلامي بوزارة الثقافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحميد" متحدثاً رسمياً باسم وزارة الثقافة
سبق

أصدر الأمير بدر عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، قراراً بتعيين مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة عبدالكريم بن عبدالرحمن الحميد، متحدثاً رسمياً باسم وزارة الثقافة.

ويأتي هذا القرار تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء المتضمن قيام الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بتعيين متحدثين رسميين باسمها، ولرفع مستوى التواصل والتفاعل والرد على تساؤلات الجمهور ووسائل الإعلام.

يُذكر أن "الحميد" من الكفاءات الإعلامية، التي تدرجت في العمل الإعلامي وصولاً إلى إدارة العمل الإعلامي بوزارة الثقافة.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
04:05 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
10:06 PM

"الحميد" متحدثاً رسمياً باسم وزارة الثقافة

بقرار من الأمير بدر عبدالله بن فرحان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,671

أصدر الأمير بدر عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، قراراً بتعيين مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة عبدالكريم بن عبدالرحمن الحميد، متحدثاً رسمياً باسم وزارة الثقافة.

ويأتي هذا القرار تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء المتضمن قيام الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بتعيين متحدثين رسميين باسمها، ولرفع مستوى التواصل والتفاعل والرد على تساؤلات الجمهور ووسائل الإعلام.

يُذكر أن "الحميد" من الكفاءات الإعلامية، التي تدرجت في العمل الإعلامي وصولاً إلى إدارة العمل الإعلامي بوزارة الثقافة.

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